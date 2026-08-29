Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma dosyasında adı geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Şahin’in ifadesinin, adına tahsisli olduğu belirlenen bir aracın soruşturma kapsamında tespit edilmesi nedeniyle alınacağı belirtildi.

Çakarlı araç soruşturmanın gündeminde

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen çakarlı bir aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş’in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de önceki gün katıldığı televizyon programında söz konusu araçla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Gürlek, aracın yalnızca eski Bakan Şahin tarafından kullanıldığı yönündeki ifadelerin dosyadaki kayıtlarla örtüşmediğini belirterek, aracın uzun süredir Mehmet Özmen tarafından kullanıldığının tespit edildiğini söylemişti.

Bakan Gürlek, araçla ilgili incelemenin sürdüğünü ve dosyadaki kayıtlarla Şahin’in açıklamalarının birbirini tutmadığını ifade etmişti.

Bakan Gürlek: “Söyledikleri ile dosya içeriği uyuşmuyor”

Gürlek, Şahin’in daha önce araçla ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, “Bakan Bey'in söyledikleri ile dosya içeriği uyuşmuyor” demişti.

Aracın HTS ve PTS kayıtlarının incelendiğini belirten Gürlek, söz konusu aracın uzun süredir Mehmet Özmen tarafından kullanıldığını, ayrıca soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen başka kişilere verilen iki aracın daha bulunduğunu açıklamıştı.

Gürlek ayrıca Şahin’in aracın kiralama yoluyla kullanıma verildiği yönündeki açıklamasına ilişkin olarak da dosyada yer alan şirketin bir kiralama şirketi olmadığını söylemişti.

Soruşturma derinleşiyor

Alihan Kuriş soruşturmasında daha önce de çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklamalar gerçekleşmişti. Soruşturmanın, örgütün mali yapısı, para hareketleri ve yurt dışına para aktarım iddiaları üzerinden genişletildiği belirtiliyor.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında alınan yeni ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda dosyayı derinleştirdiği öğrenildi.

İdris Naim Şahin’in vereceği ifadenin, çakarlı araçla ilgili soru işaretlerinin aydınlatılması açısından soruşturmanın önemli adımlarından biri olması bekleniyor.