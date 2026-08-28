Bursa’nın Gürsu ilçesinde 1968 yılında kurulan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş., yaklaşık 58 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin köklü içecek üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin kendi kurumsal bilgilerinde, Aroma’nın 75 bin metrekarelik tesisinde meyve suyu, doğal kaynak suyu ve gazlı içeceklerin yanı sıra meyve konsantresi ve püresi gibi yarı mamullerin de üretildiği belirtiliyor.

Şirket ve Duruk ailesinin bazı üyeleri hakkında yürütülen konkordato sürecinde gözler şimdi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne çevrildi.

Kesin mühlet 6 ay uzatılmıştı

Mahkemenin 9 Mart 2026 tarihli ara kararıyla Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. ile davada yer alan Duruk ailesi üyeleri hakkında verilen kesin mühlet, 12 Mart 2026 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatıldı. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında ilan edildi.

Böylece şirketin konkordato sürecindeki en kritik tarihlerden biri eylül ayına taşınmış oldu.

Mahkemeden alacaklılara çağrı

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28 Ağustos 2026 tarihli ilanında, 2024/1312 esas numaralı konkordato dosyasının duruşmasının 9 Eylül 2026 saat 14.00’te yapılacağı duyuruldu.

İlanda, Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. ile birlikte Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk’un davada yer aldığı belirtildi. Mahkeme ayrıca isteyen alacaklıların duruşmaya katılabileceğini bildirdi.

Aroma’nın geleceği açısından kritik tarih

9 Eylül’de yapılacak duruşma, yaklaşık iki yıldır devam eden konkordato sürecinin geleceği açısından önem taşıyor. Ancak mevcut resmî ilanda şirket hakkında verilmiş bir iflas kararı bulunmuyor. Dolayısıyla sürecin bu aşamasını “Aroma iflas etti” şeklinde değil, “konkordato sürecinde kritik duruşma” olarak tanımlamak gerekiyor.

1968’de Bursa’da kurulan Aroma, kendi internet sitesinde bugün de meyve suyu, nektar, limonata, gazlı içecek ve doğal kaynak suyu gibi farklı ürün gruplarında faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Şirket ayrıca üretim tesislerinin Bursa’daki Gürsu ve Kestel’de bulunduğunu açıklıyor.

9 Eylül’deki duruşmada mahkemenin vereceği karar, Aroma’nın konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği açısından belirleyici olacak.