"ConTech" (inşaat teknolojileri) yaklaşımını iş modelinin merkezine alan, 40 yıla yakın tecrübeye sahip olan DORÇE, 5 kıtada 60'tan fazla ülkede 12 milyon metrekare üretim ve inşa çalışmasına imza atarak küresel arenada başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Küresel inşaat sektörünün referans yayını Engineering News-Record (ENR), 2026 yılı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ni açıkladı. Sanayici ve müteahhit kimliği ile DORÇE, listeye "Prefabrik Modüler Çelik Yapılar" iş modeliyle giren tek şirket olarak bu özgün konumunu 14 yıldır koruyor.

"12 milyon metrekare üretim gerçekleştirdik"

DORÇE Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, elde edilen başarının temelinde şirketin üretim gücünün yattığını belirterek şunları söyledi: "Başarımızın temelini yüksek ve sürdürülebilir üretim gücümüz oluşturuyor. 1989'dan bu yana 60'tan fazla ülkede 12 milyon metrekare üretim gerçekleştirdik. Projelerin ilk tasarım aşamasından anahtar teslimine kadar tüm süreci kendi bünyemizdeki uzman mühendis kadromuz, Ar-Ge ekibimiz ve tasarım ofislerimizle yönetiyoruz. Sanayici kimliğimizle üretiyor, müteahhit kimliğimizle inşa ediyor, ConTech vizyonuyla geleceği tasarlıyoruz."

‘’Anahtar teslim projeler gerçekleştiriyoruz’’

Çebi Karahan, petrol-gaz ve maden, savunma sanayi, sağlık, bilişim teknolojileri ve insani yardım başta olmak üzere geniş bir yelpazede anahtar teslim projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sahra hastanelerinden askeri üslere, entegre acil barınma kentlerinden “modüler veri merkezlerine” ve “enerji depolama modüllerine (BESS)” kadar farklı ihtiyaçlara hızlı ve ölçeklenebilir çözümler sunuyoruz" dedi.

Üretim tesisi yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor

Üretim gücünü çevresel sorumlulukla birleştirdiklerinin altını çizen Çebi Karahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni nesil teknolojilerle güçlendirilmiş üretim tesisimizin enerji ihtiyacının tamamını güneş panellerinden karşılıyoruz. Karbon ve su ayak izimizi düşürüyoruz. Türkiye'de kendi sektöründe “Karbon Ayak İzi ve Su Ayak İzi Beyan Belgesi” alan ilk şirketiz.’’

Teknoloji ile inşaatı birleştiren iş modeli: ConTech

Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri olan DORÇE'nin iş modelinin merkezinde, sektörde "ConTech" (inşaat teknolojileri) olarak adlandırılan yaklaşım yer alıyor. Bu yaklaşımda binalar geleneksel yöntemle şantiyede inşa edilmek yerine, firmanın Ankara Kahramankazan'daki yüksek kapasiteli üretim tesisinde prefabrik modüler olarak üretiliyor ve sahada kısa sürede monte ediliyor. Tasarımdan mühendisliğe, üretimden lojistik ve montaja kadar tüm süreç; Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve Modern İnşaat Yöntemleri (MMC) kullanılarak tek çatı altında yönetiliyor.