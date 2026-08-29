ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh, Wyoming’de düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada enflasyonla mücadelede henüz yeterli ilerleme sağlanamadığı mesajını verdi.

Warsh, son dönemde enflasyon verilerinde bir miktar yavaşlama görülmesine rağmen fiyat baskılarının Fed’in yüzde 2’lik hedefi doğrultusunda yeterince hızlı gerilemediğini belirtti. Fed Başkanı, enflasyon görünümünün istenen seviyeye gelmemesi halinde para politikasında daha sıkı adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.

"Faizler ekonomiyi yeterince yavaşlatmıyor"

Mevcut faiz seviyelerinin ekonomik faaliyetleri gerektiği ölçüde baskılamadığı değerlendirmesinde bulunan Warsh, özellikle yapay zeka yatırımları, altyapı harcamaları ve tüketici harcamalarındaki güçlü seyrin ekonomideki canlılığı koruduğuna dikkat çekti.

Warsh, enflasyonun kendiliğinden Fed'in yüzde 2'lik hedefine dönmesinin beklenmemesi gerektiğini ifade ederek, fiyat istikrarının sağlanması için gerektiğinde harekete geçilebileceği mesajını verdi.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesine göre yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran, merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin üzerinde bulunuyor.

Piyasalarda faiz artışı ihtimali güçlendi

Warsh'ın açıklamaları, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentileri de etkiledi.

Piyasalar Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, yatırımcıların yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya devam ettiği görülüyor.

Şahin mesajların ardından ABD tahvil piyasasında da satış baskısı oluştu. Özellikle kısa vadeli tahvil getirileri yükselirken, 2 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine çıktı.

Altın fiyatlarında sert düşüş

Faiz beklentilerindeki değişim ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Warsh'ın açıklamalarının ardından ons altın yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 4.544 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde ise gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7.076 TL seviyesine indi. Spot gümüşün fiyatı da yüzde 0,4 gerileyerek 68,90 dolara düştü.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verileri ile Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin mesajlarının altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.