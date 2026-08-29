İstanbul’da kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşlarından Esenler Güney Hastanesi için satış sürecine geçildi.

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren hastane, soruşturma kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşları arasında bulunuyordu. Soruşturma sonrasında bazı hastanelerin ruhsatları iptal edilirken, TMSF bünyesindeki kuruluşların bir bölümü için de satış işlemleri başlatıldı.

MUHAMMEN BEDEL 200 MİLYON LİRA

Satış kapsamında Güney Sağlık Hizmetleri için 200 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli idari ve mali belgelerini içeren kapalı zarfları 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar TMSF Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekiyor. Belirlenen sürenin ardından yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İhale, 30 Eylül 2026 saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek.

Kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak ihalede, sunulan teklifler değerlendirilerek uygun adaylardan bir “Kısa Liste” oluşturulacak. Sonraki aşamada ise açık artırma yöntemi uygulanacak.

TMSF'DEKİ HASTANELER SATIŞA ÇIKIYOR

Güney Hastanesi, TMSF’nin kayyum olarak yönettiği sağlık kuruluşları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Doğa Hospital, TRG Hospitalist, Silivri Kolan, Birinci Hastanesi, Avrupa Şafak, İstanbul Şafak, Bağcılar Şafak ve Medilife gibi hastaneler de TMSF yönetiminde bulunuyor.

TMSF, söz konusu sağlık kuruluşlarının ticari ve iktisadi bütünlükleri üzerinden satış ihaleleri gerçekleştiriyor.

Daha önce satışa çıkarılan Birinci Hastanesi için de kapalı zarf ve açık artırma yöntemi uygulanmış, kuruluşun muhammen bedeli 546 milyon 500 bin lira olarak açıklanmıştı.

GÜNEY HASTANESİ NEDEN TMSF'YE DEVREDİLDİ?

Esenler Özel Güney Hastanesi, Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında incelenen sağlık kuruluşlarından biri olmuştu.

Soruşturmanın odağında, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinde bebeklerin sağlık durumlarının uygun olmayan koşullarda takip edildiği ve SGK üzerinden haksız kazanç elde edildiği yönündeki iddialar yer aldı.

Dosya kapsamında çok sayıda sağlık çalışanı hakkında adli işlem uygulanırken, soruşturmayla bağlantılı bazı hastanelerin yönetimi TMSF’ye devredildi. Güney Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ise süreç içerisinde farklı sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Hastanenin ruhsatı da iptal edilerek faaliyetlerine son verildi.

TMSF'nin satış kararıyla birlikte Güney Hastanesi'nin geleceği açısından yeni bir süreç de başlamış oldu.