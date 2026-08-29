Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Taekwondo Şampiyonası Finali'nde Kayserili sporcular önemli başarılara imza attı. Nisa Beren Erhan Türkiye Şampiyonu olurken, Hatice Rana Karakoç Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Karabük'te düzenlenen ANALİG Türkiye Taekwondo Şampiyonası Finali, Kayserili sporcuların başarılarıyla tamamlandı. Şampiyonada 59 kg Yıldız Bayanlar kategorisinde mücadele eden Nisa Beren Erhan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 41 kg Bayanlar kategorisinde mücadele eden Hatice Rana Karakoç ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.