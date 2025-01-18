İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ve diğer taksi gruplarının, Martı TAG’a karşı açtığı yeni “haksız rekabet” davasında tansiyon yükseldi. Daha önce İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Martı TAG hizmetini haksız rekabet olarak nitelendirdiği, ancak istinaf mahkemesinin bu kararı bozarak Martı TAG lehine hüküm verdiği süreçte, taksi odalarının yeni bir davayla harekete geçtiği öğrenildi.

Beşi Bir Yerde: Taksi Gruplarından Ortak Dava

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın yanı sıra İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, bir araya gelerek Martı TAG’a yeniden “haksız rekabet” gerekçesiyle dava açtı.

Dava, bugün İstanbul Adalet Sarayı 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmanın ardından açıklama yapan Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, taksi odalarına sert eleştirilerde bulundu.

Oğuz Alper Öktem: “Adliyelere Alıştık, Hatta Sevdik”

Martı TAG sürücüleriyle birlikte duruşma sonrası basına açıklama yapan Öktem, şunları söyledi:

“Taksi lobisi yenilmelere doyamıyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Kazanamadıkları her davadan sonra yeniden bizi dava ediyorlar. Bu da bizi yormaz; adliyelere alıştık, hatta sevdik bile. Tekrar tekrar gelip savunmalarımızı yaparız.

Bugüne kadar açtıkları hiçbir davada başarılı olamadılar. Martı TAG, şu anda çok şükür cayır cayır çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Bu sefer beşi bir araya gelmiş, Voltran oluşturmuşlar. Hiç fark etmez, yine kazandık, yine kazanacağız.”

Taksi Odaları ve Martı TAG Arasında Süregelen Çatışma

Taksi odaları, Martı TAG uygulamasının haksız rekabet yarattığını savunarak, bu hizmetin durdurulması için daha önce de hukuki adımlar atmıştı. Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG lehine karar vererek bu talepleri reddetmişti. Şimdi ise farklı illerdeki şoförler odalarının desteğiyle yeniden açılan bu dava, taksi gruplarının Martı TAG karşısındaki ısrarını gözler önüne serdi.

Martı TAG Hizmeti Devam Ediyor

Martı TAG, şehir içi ulaşımda bireylerin kendi araçlarını kullanarak yolculuk paylaşımı yapmasını sağlayan bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Sürekli büyüyen kullanıcı kitlesiyle hizmet vermeye devam eden uygulamanın, hukuki sürecin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Taksi gruplarının yeni hamlesi karşısında, Martı TAG’ın hukuk zaferlerini sürdürüp sürdüremeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.