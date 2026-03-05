Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımını desteklemek ve bağımsız yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar pek çok alanda bu vatandaşların yanında olduklarını belirten Göktaş, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal yardım programlarının düzenli olarak geliştirildiğini kaydeden Göktaş, mart ayına ilişkin ödeme takvimine dair şu bilgileri paylaştı:

“Mart ayı için yaklaşık 4,74 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,76 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”