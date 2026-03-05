Karara göre petrol fiyatları ya da döviz kurundaki yükseliş nedeniyle akaryakıt ürünlerinin maliyeti artarsa, bu artışın yüzde 75’i kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yapılacak. Böylece fiyat artışlarının önemli bir kısmı vergi ayarlamasıyla dengelenecek ve pompa fiyatlarına sınırlı yansıyacak.

Öte yandan uluslararası petrol fiyatlarının düşmesi ya da döviz kurunun gerilemesi halinde ise ÖTV tutarları azalışın yüzde 75’i oranında artırılabilecek. Ancak bu artışların üst sınırı, 2 Mart 2026 tarihinde uygulanan ÖTV tutarını aşamayacak.

Hangi ürünleri kapsıyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ekindeki listeye göre uygulama şu akaryakıt ürünlerini kapsıyor:

Kurşunsuz benzin (95 ve 98 oktan)

Motorin

LPG (otogaz)

Bu ürünlerin rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime bağlı olarak ÖTV tutarları otomatik şekilde ayarlanacak.

Sistem daha önce de uygulanmıştı

Türkiye’de “eşel mobil sistemi” ilk olarak 2018 yılında devreye alınmıştı. Sistem, petrol fiyatları veya döviz kurundaki artışların akaryakıt fiyatlarını hızla yükseltmesini önlemek amacıyla ÖTV’nin düşürülmesi esasına dayanıyordu. Ancak küresel petrol fiyatlarındaki sert artışlar nedeniyle ÖTV’nin büyük ölçüde erimesi sonrası uygulama kaldırılmıştı.

Amaç: enerji fiyatlarındaki dalgalanmayı sınırlamak

Yeni düzenlemenin, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve petrol piyasalarındaki oynaklık nedeniyle yeniden gündeme geldiği değerlendiriliyor. İsrail–İran geriliminin enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtilirken, hükümet akaryakıt fiyatlarındaki ani yükselişlerin ekonomi üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyor.

Uygulamanın detaylarına ilişkin usul ve esasların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği bildirildi.