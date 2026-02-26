Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon’da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. İl genelinde Araklı’da 5, Sürmene’de 3, Arsin’de 1, Çaykara’da 6 ve Köprübaşı’nda 4 olmak üzere toplam 19 mahalle yolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yürütüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtilirken, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olunduğu vurgulanarak, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve tedbirli davranmaları istendi.

Öte yandan olumsuz durumların belediyeye bildirilmesi için TİKOM Alo 153 hattının aktif olarak hizmet verdiği hatırlatıldı. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde yeni kapanmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.