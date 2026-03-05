Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, petrol ve kur kaynaklı artışların önemli bir kısmı ÖTV üzerinden dengelenecek.

Eşel mobil sistemi yürürlüğe girdi

Yeni düzenlemeye göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında oluşabilecek yükselişlerin yüzde 75’ine kadar olan kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimiyle karşılanacak. Böylece oluşabilecek zamların büyük bölümü pompa fiyatlarına doğrudan yansıtılmayacak.

Sistemin temel amacı, akaryakıt fiyatlarındaki ani artışların enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak ve tüketiciyi korumak olarak gösteriliyor. Örneğin petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin litre fiyatının 20 kuruş artması durumunda, aynı tutarda ÖTV indirimi yapılarak pompa fiyatının sabit tutulması hedefleniyor. Fiyatların düşmesi halinde ise daha önce yapılan vergi indirimi kademeli olarak geri alınacak.

5 Mart 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,40 TL

Motorin: 60,40 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 60,24 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 61,50 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 59,62 TL

Motorin: 61,77 TL

LPG: 30,09 TL

Amaç: Enflasyon baskısını azaltmak

Ekonomi yönetimi, eşel mobil mekanizmasıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek sert yükselişlerin enflasyonist baskı oluşturmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak sistem nedeniyle devletin akaryakıttan elde ettiği ÖTV gelirlerinde geçici azalmalar yaşanabileceği de belirtiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini, eşel mobil sisteminin ise kısa vadede fiyat istikrarı sağlayabilecek bir tampon mekanizma olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.