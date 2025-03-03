Geçtiğimiz ay, yani şubat ayında bu oran yüzde 56,35 olarak belirlenmişti. Böylece mart ayında kira tavan artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar gerilemiş oldu.

Konutlarda Zam Sınırı Devam Ediyor

Bilindiği üzere, konut kiralarında uygulanan yüzde 25’lik zam sınırı 2 Temmuz 2023’te yürürlüğe girerek 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılmıştı. Bu nedenle, mevcut düzenleme kapsamında konut kiralarındaki tavan zam oranı yüzde 25 ile sınırlı kalmaya devam ediyor. Ancak işyerleri için böyle bir sınır bulunmadığından, işyeri kiralarına yapılabilecek maksimum artış oranı mart ayı için yüzde 53,83 olarak uygulanacak.

Kira artış oranları, 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri baz alınarak belirleniyor. Mart ayında uygulanacak kira zam oranı da TÜİK’in şubat ayı enflasyon verilerine göre hesaplandı.

Yeni kira artış oranları, özellikle işyeri sahipleri ve kiracıları açısından büyük önem taşıyor. İşletmelerin maliyetlerini doğrudan etkileyen kira artışları, enflasyon oranlarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.