Erzurum'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Bu yıl 'Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri' altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Bunun için diğer desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak, yanlış anlama olmasın. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi bir şekilde ilave bir ücret talep etmeyecekler' dedi.

Erzurum'da Aziziye Hayvan Pazarı'nda Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği İktisadi İşletmesi Açılışı ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Düve Teslim Töreni, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla düzenlendi.

Törende, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı birer konuşma yaptı.

'Hayvancılığı stratejik bir sektör olarak görüyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuşmasında, 'Bugün Erzurum'da hayvancılığımızın geleceğine ve şehrimizin gücüne güç katmak için bir araya geldik. Açılışını yapacağımız Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin bu ikinci tesisinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Üçüncüsünü, dördüncüsünü açmak ve bu ülkenin hayvancılığına katkıda bulunmak nasip olsun diliyorum. Değerli kardeşlerim, hayvancılık bir ailenin geçimidir. Bir gencimizin kendi memleketinde geleceğini kurmasıdır. Bir hanım kardeşimizin emeğinin berekete dönüşmesidir. Hepsinden önemlisi de bu ülkenin insanlarının sofrasına gelen lokmanın garantisidir. İşte bu sebeple sadece biz değil elbette, bütün ülkeler bunu düşünüyor ama bizler avantaja sahip olan bir ülke olarak hayvancılığı stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Son 22 yılda hayvancılıkla ilgili yapılmış olan, verilmiş olan desteklerin rakamı bugün itibarıyla 654 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Ama bu destekler sadece hayvan sayıları ve üretim artsın diye verilmedi. Bizim asıl meselemiz şu: Daha verimli, daha kaliteli, daha sürdürülebilir bir hayvancılık yapılmasını sağlamaktır. Ve en önemlisi de daha uygun maliyetle ve daha güçlü bir işletme yöntemiyle emeğinin karşılığını almaktır. Bu hedef kapsamında 2024 yılının Şubat ayında 'Hayvancılık Yol Haritamızı' açıkladık. Ben buradan bir kez daha ilan ediyorum. Hayvancılık Yol Haritamızın bugüne kadarki bütün unsurlarını hayata geçirdiğimiz bütün başlıklarının geri dönüşünü almaya başladık. Bir hakkın tamamını inşallah uygulamaya devam edeceğiz. Artık hayvancılıkta da planlı üretim dönemindeyiz. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Ama aynı zamanda kaliteli bir üretimin, verimli bir üretimin de olmazsa olmaz olduğunu tekrar tekrar ifade ediyoruz. Bu doğrultuda ilk kez öne doğru 3 yıllık üretim planlaması destekleme modelini hayata geçirdik. Bu modelde amacımız şu: Yarın ne olacak endişesi olmasın. Üreticilerimiz önlerini görsünler ve karar verecekleri zaman da buna riayet etsinler. Gençlerimiz daha fazla destek alsın. Girişimci kadın kardeşlerim daha fazla destek alsın. Bugün hep şikâyet edilen o değil mi? Bizler de işte kadın girişimci kardeşlerimizin ve genç kardeşlerimizin üretimin içerisinde kalması, yer alması için her şeyi yapıyoruz. Aile işletmelerimiz önemli. Özellikle aile işletmelerimizin ayakta kalması, büyümeleri ve daha sonra da evlatlarına devrederek geliştirerek devam ettirilebilmesi için işte bu üretim planlamasını hayata geçirmiş durumdayız.' ifadelerini kullandı.

'Aşı ve kimliklendirme ücreti alınmayacak'

Bakan Yumaklı, hayvan sağlığının önemine dikkat çekerek, 'Tabii hayvancılıkta sadece yine dediğimiz gibi hayvan sayılarıyla bu konudaki başarı ya da başarısızlık ölçülemez. Sağlıklı hayvan olmadan hayvancılık yapılamaz. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Bunun için de yol haritamızda bu başlığa çok ayrı bir önem verdik ve ilki Erzurum'da olmak üzere şu anda 5 ama inşallah bu sayıyı 8'e çıkartacağız, Veteriner Yol Kontrol Noktaları oluşturduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl çok ağır bir şap vakası yaşadık ama hamdolsun Bakanlıktaki arkadaşlarım gece gündüz demeden 4 ay içerisinde bunu sönümlendirmeyi başardılar. Tabii aşı konusu önemli. Yine kadim kurumlarımızdan Türkiye Şap Enstitüsü de çok hızlı bir şekilde aşı üreterek hayvan en azından aşılamalarının zamanında ve hızlıca yapılmasını sağlamış oldu. Ben burada hazır yeri gelmişken bir konuyu ifade etmek istiyorum. Bu yıl 'Hayvan ve Sürü Sağlığı Destekleri' altında yeni bir destekleme kalemi oluşturduk. Bu destek kapsamında yetiştiricilerimizden artık aşı ve kimliklendirme ücreti almıyoruz. Buradan bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun diliyorum. Bunun için diğer desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak, yanlış anlama olmasın. Ayrıca veteriner hekimler de herhangi bir şekilde ilave bir ücret talep etmeyecekler. Bütün bu rakam, bunların hepsini topladığımızda yaklaşık 6 milyar liralık bir tutarı sadece bu iş için ayırmış olduk. Böylece üreticilerimizin üzerindeki bu iki kalemdeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Erzurum hayvancılık açısından bütün avantajlara sahip'

Erzurum'un hayvancılık potansiyeline değinen Yumaklı, 'Kıymetli Erzurumlu kardeşlerim, hayvancılığın ne kadar meşakkatli ama o kadar da bereketli bir üretim olduğunu herhalde sizden daha iyi bilen yoktur. Çünkü Erzurum büyükbaş hayvan varlığında ülkemizde 3. sıradadır. Ayrıca bu şehir, taban suyunun yüksek olmasından hareketle yem bitkileri üretiminde de kendi kendine yeten bir şehrimizdir. İşte bu topraklarda hayvancılığa dayalı ekonominin daha da gelişmesi için gayret ediyoruz. Erzurum'un, biraz önce vekilimiz de söyledi, vekillerimiz de söyledi; su problemi olmayan geniş meralara sahip olması en büyük avantajımız. Ama siz de ben de biliyorum ki şu anda olması gereken yerde de değil. Dolayısıyla bu bölgede hayvancılık yapan, üretim planlamasına dahil 16 ilimiz daha var. Buradaki yetiştiricilerimize altını çize çize tekrar etmek istiyorum: Hayvancılıkla ilgili üretim planlamasına dahil olan illerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz, yapacağız. Peki Erzurum'da besi ve süt sığırcılığı yapan bir yetiştiricinin diğer illerden avantajı nedir diye sorabilirsiniz. Onu da söyleyelim, 4 maddede: Buzağıya yüzde 50 daha fazla destek veriyoruz, Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu tarımsal kredilere ek yüzde 20 daha fazla faiz indirimi sağlıyoruz, Çiğ sütte yüzde 40 daha fazla destek veriyoruz, Yem bitkilerine yüzde 50 daha fazla destek veriyoruz. Bu kadar pozitif ayrımcılığın ben bu illerimizin hakkı olduğunu düşünüyorum. Ancak yine söylüyorum; Erzurum gibi hayvancılık açısından bütün avantajlara sahip bir ilin kendi et ihtiyacı da dahil olmak üzere diğer illerden et getirtilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu tersine döndürdüğümüzü söyleyeyim ama yeterli değil. Peki bunun için neler yapılıyor? İşte şu anda törenini yapmış olduğumuz, içinde bulunduğumuz bu tesiste hayvancılık yapmak veya sürüsünü büyütmek isteyen bütün üreticilerimiz için önemli bir merkez olacağız. Burada kaliteli damızlık materyal yaygınlaşacak ve üreticilerimiz 'Bu ihtiyaçları için nerede bulurum?' diye düşünmeyecek, işte burası tam da onun merkezi olacak. Burada şu an için söylüyorum; genellikle Angus, diğer bölümü de Herefort olmak üzere 1500 civarında hali hazırda hayvan var. Bu hayvanların 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projemiz kapsamında hak sahibi olacak olan yetiştiricilerimize dağıtılmasını planlıyoruz. Burada kaliteli damızlık ve sizin sürülerinizi kalitesini yükseltecek bilgi birikiminin olduğunu da tekrar ifade ediyorum.' şeklinde konuştu.

'Erzurum'a 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi kuracağız'

Erzurum'un yem ve sulama yatırımlarına da değinen Bakan Yumaklı, 'Değerli kardeşlerim, hayvan sağlığı kadar hayvan yeminin de kalitesi ve maliyeti önemli. Konuşmamın başında söyledim; Erzurum'un bu manada çok ciddi bir potansiyeli var, avantajı var. İstiyoruz ki Erzurum bölgesinin kaba yem ihtiyacını, Erzurum bu bölgenin kaba yem ihtiyacını karşılamış olsun. Yem bitkisi için suya ihtiyaç var. Erzurum'un da sulama yatırımlarını ve hayvancılığın geliştirilmesi için bu yatırımlara ihtiyacını biliyoruz. Dolayısıyla bu manada Erzurum'un su ve sulama yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda: Kuzgun Dapan Elmalı Tüneli'nin Kasım ayında, Kuzgun Dapan Ortabahçe Sulaması'nın Aralık ayında, Narman Şehitler Barajı Sulaması'nın Mart ayında, Çipak Regülatör Sulaması'nın da yine Mart ayında ihalelerini gerçekleştireceğiz. Tabii bu müjdeleri biz burada verecektik ama gelirken bu konuşmadan haberdar olmuş önceki dönem İçişleri Bakanımız, sayın vekilimiz Selami Altınok. Hani sizin için belki bu sürpriz olmadı ama inşallah her zaman olduğu gibi siz burada söylediniz. Bakanlığımızın bütün birimleri; Merkez Teşkilatı, İl Müdürlüklerimiz, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi -eğer unuttuğum varsa arkadaşlar beni bağışlasın, çok geniş bir alanda sorumluluğumuzu gerçekleştiriyoruz- buradaki bütün arkadaşlarımızın çok yoğun bir gayreti var, olmaya da devam edecek. Buradan da bunların sözünü veriyorum. Ne zaman söylediysek ihalesini yapacağız, ne zaman bitireceğiz dediysek de bitireceğiz inşallah bugüne kadar söz verip yaptığımız gibi. Değerli kardeşlerim, 17 Eylül itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stoklarındaki arpanın satışına da başladı. Bu satışlar ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besicilerimiz, yetiştiricilerimiz ve yem fabrikalarına yönelik olacak. Biraz önce söyledim; kaba yemden kesif yeme kadar bütün başlıklarda sizlerin maliyetlerini düşürmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Aynı şekilde meralarımız da bu konuda önemli bir başlık. 2028 yılına kadar ülkemizde 2 milyon dekarlık mera alanını inşallah ıslah etmiş olacağız, sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Yine şehrimizin hayvancılık altyapısını geliştirmek için kırsal kalkınma hibe desteklerimizde de her zaman Erzurumlu kardeşlerimizin yanındayız. Bununla beraber Erzurum'a bir de hayvancılık üssü kurmak istiyoruz. Bu kapsamda Aziziye ilçemizde 25 bin büyükbaş kapasiteli Besi Organize Tarım Bölgesi'ni inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu proje modern ve planlı üretim altyapısıyla Erzurum'u inşallah hayvancılık ve kırmızı et üretiminde bölgesel bir merkez haline getireceğiz' diye konuştu.

'9 bin ton kırmızı et üretilecek, bin 500 kişiye istihdam sağlanacak'

Bakan Yumaklı konuşmasının devamında, 'Tabii Erzurum'un başka bir avantajı daha var. Erzurum'da Valilikten Büyükşehir Belediye Başkanlığına kadar, İlçe Belediye Başkanlıklarına kadar bir birlik ve beraberlik var. Milletvekillerimizin desteği var. Kamu kurumlarımızın çok ciddi ve senkronize çalışması var. Buradan da herhalde çok güzel bir sonucun çıkmaması mümkün değil, inşallah. Ben katkıda bulunan bütün paydaşlara canıgönülden teşekkür ediyorum. Burası faaliyete geçtiğinde 9 bin ton kırmızı et üretimi olacak. İnşallah bin 500 kişiye de istihdam sağlanmış olacak. Ülke ekonomimize olan katkısını da söyleyelim: 3 milyar lira. Hayırlı, uğurlu olsun. Tabii sözlerimin sonunda bize bütün çalışmalarımızda hiçbir şekilde ikiletmeden tam destek veren ve yoğun desteğini, cesaretlendirmelerini her zaman yanımızda gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a canıgönülden şükranlarımı arz ediyorum. Siz kıymetli üreticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bütün paydaşlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunu tek başımıza yapamayız, hep beraber yapacağız. Ülkemizin bütün alanlardaki potansiyellerini inşallah hayata geçirmiş olacağız' dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere düveler teslim edildi. Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet hayvan pazarını gezdi. Bakan Yumaklı, mezat salonunda düzenlenen açık artırmaya katılarak 159 bin TL değerinde bir düve satın aldı.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti, STK ve sektör temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.