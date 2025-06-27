Gazeteci Timur Soykan’ın iddiasına göre; geçtiğimiz günlerde CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eski CHP Milletvekili Engin Özkoç’un katıldığı toplantıda kritik bir diyalog yaşandı.

Soykan’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine ilişkin "Genel merkezde faturaları bile ödeyemezler, atama yapamazlar, genel merkezde ben olacağım" sözlerine Mansur Yavaş büyük tepki gösterdi. Yavaş’ın bu sözler üzerine, “Bu dediğiniz CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten vazgeçerim” şeklinde net bir tavır ortaya koyduğu ileri sürüldü.

CHP’de gözler 30 Haziran’da yapılacak kurultay davasına çevrilmişken, bu tür iddialar parti içindeki gerginliğin boyutunu gözler önüne seriyor. İddialarla ilgili ne Mansur Yavaş ne de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak kulislerdeki bu tür gelişmeler, CHP’deki liderlik tartışmalarının uzun süre daha gündemde kalacağını gösteriyor.