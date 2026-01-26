Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası’nda kullanılan un miktarı ile üretilen ekmek arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğu iddiası yargıya taşındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan inceleme sonrası Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından soruşturma izni talep etti. Şikâyet dilekçesinde, söz konusu uyumsuzluğun kamu zararı şüphesi doğurduğu belirtildi.

Soruşturma izninin 13 Ocak 2025’te talep edildiği, İçişleri Bakanlığı’ndan ise ön incelemenin hâlen sürdüğüne dair yanıt alındığı öğrenildi. Bu dosya, Yavaş hakkında kamuoyuna yansıyan 8’inci soruşturma olarak kayıtlara geçti.

Halk Ekmek Fabrikası daha önce de rüşvet, torpil, haksız işten çıkarmalar ve banka promosyonlarıyla ilgili iddialarla gündeme gelmişti.