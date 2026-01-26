AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MKYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, toplantı öncesinde düzenlenen törende yeni katılımları kamuoyuna duyurdu.
AK Parti’ye katılan belediye başkanları şu isimlerden oluştu:
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın,
Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut,
Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut,
Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül.
Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.