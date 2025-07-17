Başkan Yavaş, iktidar değişikliğinin amacının sadece yönetimi devralmak değil, adaleti yeniden inşa etmek olduğunu vurgulayarak, “Eğer iktidarı değiştirip aynı hukuksuzlukları biz yapacaksak, peşin peşin söylememiz lazım, hiç değişmesin daha iyi” dedi.

Yavaş, halkın gönlüne girmenin önemine dikkat çekerek, “Sizi sadece halk oradan çıkartır. Halka karşı yapacağınız hatalar sizi götürür. Biz bu hataları yapmadan daha çok hizmet edip yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da yüzde 60’ın üzerinde oy aldıklarını hatırlatan Yavaş, oy vermeyen yüzde 40’ın da desteğini kazanmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında “rövanş hukuku”na da karşı çıkan Yavaş, “Bizim artık rövanş hukukunu ortadan kaldırarak, gerçekten anayasaya ve yasalara uygun bir şekilde tarafsız ve bağımsız yargıyı inşa etmemiz gerekiyor. Herkesin adalet önünde eşit olduğu bir sistemi vaat etmeli ve bunu hayata geçirmeliyiz. İşte o zaman ülkemiz rahat eder” dedi.

Başkan Yavaş’ın bu açıklamaları, hukuk devleti vurgusunu ön plana çıkaran yeni bir siyasi anlayışın işareti olarak değerlendirildi.