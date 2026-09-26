Yeni sezona hazırlanan Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında rakibi Mega Spor Kulübü karşısında mücadele etti.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ve Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi Mega Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını tribünden takip etti.

Takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü hazırlık maçında, sporcuların sahadaki disiplinli duruşu dikkat çekti. Manavgat Belediyespor'un kadın voleybol takımı, sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarıyla yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, takıma başarılar dileyerek, 'Yeni sezona disiplinli ve kararlı bir şekilde hazırlanan takımımıza başarılar diliyor, sporcularımıza ve teknik ekibimize verimli bir sezon temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.