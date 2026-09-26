Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarında, kentte toplu ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 75 milyon TL başlangıç sermayeli 'EBB Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi' kurulmasına karar verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu başkanlığında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Eylül ayı meclis toplantılarında kent yönetimini ve vatandaşları doğrudan ilgilendiren çok sayıda karar görüşülerek karara bağlandı.

Toplu ulaşım için yeni şirket kurulacak

Mecliste alınan kararla, Erzurum'da toplu ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 'EBB Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi' kurulması kararlaştırıldı. Başlangıç sermayesi 75 milyon TL olarak belirlenen şirketin sermayesinin tamamı Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Şirketin toplu taşıma işletmeciliğinin yanı sıra filo yönetimi, akıllı ulaşım sistemleri ve otopark hizmetleri gibi alanlarda faaliyet göstermesi planlandı.

Belediyenin mali yapısını ilgilendiren kararlar kapsamında İller Bankası'ndan 250 milyon TL nakit kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e yetki verilirken, belediye iştiraki Er Konut A.Ş. için de İller Bankası'ndan 350 milyon TL nakdi ve gayrinakdi limit kullandırılması amacıyla Başkan Sekmen'e yetki verildi.

Belediye iştiraklerine yönelik alınan diğer kararlarda ise çeşitli taşınır ve taşınmazların şirketlere ayni sermaye olarak devredilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda biçerdöverler, istiridye mantarı üretim merkezi, konutlar ve arsalar belediye iştiraklerinin sermaye yapısına dahil edildi.

Toplu taşımada yeni tarife

Mecliste vatandaşları doğrudan ilgilendiren ulaşım ücretleri de görüşüldü. 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere toplu taşıma, kırsal hatlar, ilçe-şehir arası ulaşım, öğrenci servisleri ve ticari taksilere ilişkin ücret tarifeleri güncellendi.

Yeni tarifeye göre şehir içi ulaşımda Erzurum Kart ve QR ile tam biniş 35 TL, öğrenci binişi 20 TL, öğretmen binişi ise 32 TL olarak belirlendi. Havalimanı servislerinde Erzurum Kart ile ücret 75 TL, tek binişlik ücret ise 90 TL olarak uygulanacak.

İlçe ve şehirlerarası ulaşımda da yeni ücretler belirlenirken Pasinler 110 TL, Oltu 290 TL ve İspir 440 TL olarak tarifelendirildi. Ticari taksilerde açılış ücreti 60 TL, minimum ücret 220 TL, kilometre başına ücret ise 60 TL oldu. Öğrenci servislerinde ise mesafeye göre aylık ücretler 2 bin 500 TL ile 3 bin 100 TL arasında belirlendi.

Kentsel dönüşüm alanına Gazeteciler Sitesi de eklendi

Meclis toplantılarında kentsel dönüşüm ve imar çalışmaları da gündeme geldi. Çırçır-Vaniefendi-Şeyhler Kentsel Dönüşüm Alanı'na Dere Mahallesi Gazeteciler Sitesi Mevkii'nin eklenmesine karar verilirken, bölgeye ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının ilgili komisyonlarda değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Yakutiye ilçesinde Çırçır, Emirşeyh, Camiikebir ve Veyisefendi mahalleleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde koruma amaçlı imar planlarına ilişkin düzenlemeler de meclisin gündeminde yer aldı.

Hafriyat için 'Dolgu İzin Belgesi' şartı

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarına ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı. Bundan böyle belirlenen alanlarda dolgu yapılabilmesi için 'Dolgu İzin Belgesi' alınması şartı getirildi. Tarım ve kırsal alanlarda dolgu yapılmadan önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görüşünün alınması kararlaştırılırken, uygulamaya ilişkin yetki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na verildi.

Mecliste ayrıca Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki bisiklet yolu yapımının 3'üncü etabına ilişkin Türkiye Çevre Ajansı ile mali ve teknik destek protokolü imzalanması için Başkan Mehmet Sekmen'e yetki verildi.

Karayazı Belediyesi'ne 45 milyon TL, Oltu Belediyesi'ne ise 40 milyon TL ek ödenek verilmesi de mecliste karara bağlandı.

Uzundere ilçesinde Engüzekkapı Kalesi'ne ulaşımı sağlayan yolun 'Engüzekkapı Kale Sokak' olarak isimlendirilmesi, Aziziye Millet Bahçesi'nin adının ise 'Aziziye Yeşilay Millet Bahçesi' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Yakutiye İstasyon Mahallesi'nde Maliye Hazinesi'ne ait yaklaşık 5 bin 921 metrekarelik Belediye Hizmet Alanı parselinin kamulaştırma yoluyla belediyeye devralınmasına karar verilirken, bir adet RAVO süpürge aracının da AFAD aracılığıyla Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı'na hibe edilmesi kararlaştırıldı.