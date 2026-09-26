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Güzide Gebzespor ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor, Kocaeli'ye gitti. Saat 12.10'da havayoluyla İstanbul'a giden Gakgoşlar, buradan karayoluyla Gebze'ye geçecek ve konaklayacağı otele yerleşecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında yarın Güzide Gebzespor ile karşı karşıya gelecek olan Seza Çimento Elazığspor, Kocaeli'ye gitti.

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