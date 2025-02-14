Trump, 12 Şubat’ta Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Rusya ile müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu. Ancak Macron, bu tür görüşmelerin yalnızca Ukrayna'nın katılımı ile anlam taşıyacağını savunarak, “Ülkesi adına konuşabilecek tek kişi Zelenskiy” dedi.

Macron, Elysee Sarayı’nda gazetecilere verdiği röportajda, “Zelenskiy olmadan Rusya ile herhangi bir müzakere geçerli olamaz. Ukrayna’nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda karar vermek yalnızca Zelenskiy’nin yetkisindedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, teslimiyetçi bir barışın tüm dünya için kötü sonuçlar doğuracağını belirtti.

Macron’dan Trump’a Tepki: "Herkes Üzerine Düşeni Yapmalı"

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ın müzakerelere dair yaptığı açıklamanın ardından önemli uyarılarda bulundu. Trump’ın önerdiği tek taraflı yaklaşımı eleştiren Macron, “Bu aşamadaki tek soru, Başkan Putin’in gerçekten sürdürülebilir bir ateşkesi kabul etmeye istekli olup olmadığıdır. Bundan sonra Rusya ile müzakere etmek Ukraynalılara düşüyor” diyerek, müzakerelere dair herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Macron, toprak ve egemenlik konularının yalnızca Zelenskiy’ye ait olduğunu, güvenlik garantilerinin ve bölgenin güvenliğini sağlamaya yönelik çabaların ise uluslararası toplum ve özellikle Avrupa’ya düştüğünü belirtti. Avrupa'nın, hem savunma yeteneklerini geliştirmesi hem de entegre bir savunma, sanayi ve teknoloji altyapısı kurması gerektiğini ifade etti.

Gazze ve Stratejik Belirsizlik: "Sınır Dışı Etmek Son Derece Tehlikeli"

Macron, açıklamalarında Orta Doğu’daki gelişmeleri de gündeme getirdi. Trump’ın Gazze ve Grönland ile ilgili planlarını eleştiren Macron, “Gazzelileri sınır dışı etmek son derece tehlikeli bir yaklaşım” diyerek, bölgedeki stratejik belirsizliğe dikkat çekti. Macron, bu tür adımların yalnızca uluslararası ilişkilerdeki gerilimi artırabileceğini belirtti.

Son olarak, Macron, Avrupa’nın güçlü bir savunma yapısına sahip olmasının önemine değindi. “Avrupa, hem askeri hem de endüstriyel alanda tam entegre bir savunma yapısı geliştirmelidir” diyerek, Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.