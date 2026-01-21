İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşan Macron, “Avrupa’nın çok güçlü ekonomik araçları var. Bize saygısızlık edildiğinde ve oyunun kurallarına uyulmadığında bu araçları kullanmalıyız” dedi.

Macron, dünyanın giderek kuralsızlığa sürüklendiğini, uluslararası hukukun zayıfladığını ve emperyal hırsların yeniden ortaya çıktığını belirterek, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaşın bunun en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Orta Doğu ve Afrika’daki çatışmaların da etkili kolektif yönetişimin olmadığı bir dünyaya işaret ettiğini söyledi.

ABD’ye eleştiri: “Avrupa’yı zayıflatmayı hedefliyor”

Kolektif yönetişimin zayıfladığı ortamda iş birliğinin yerini sert rekabetin aldığını dile getiren Macron, ABD’yi Avrupa’yı kendisine tabi kılmaya çalışmakla suçladı. Macron, ABD’nin ihracat çıkarlarını zayıflatan ticaret anlaşmaları dayattığını ve yeni gümrük tarifelerini baskı aracı olarak kullandığını savundu.

Grönland tatbikatı ve Danimarka’ya destek

Macron, Fransa ve Avrupa’nın çok taraflılığı savunmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Danimarka’yı desteklemek amacıyla Grönland’daki ortak tatbikata katılmaya karar verdik” dedi.

Küresel dengesizlik vurgusu

Ticaret savaşları ve korumacılığın herkes için kayıp anlamına geldiğini belirten Macron, küresel ekonomik dengesizliklere dikkat çekti. ABD’de aşırı tüketim, Çin’de yetersiz tüketim ve aşırı yatırım, Avrupa’da ise yetersiz yatırım ve rekabet gücü eksikliğinin temel sorunlar olduğunu ifade etti.

Avrupa’nın pazarını fazla açık tuttuğunu savunan Macron, Çin ve ABD pazarlarına erişimin Avrupa kadar kolay olmadığına işaret ederek, “Avrupalılar, küresel kurallara uyulmadığında kendi şirketlerini ve pazarlarını koruyamayan tek taraf” dedi.

“Ticaret bazukası” çağrısı

Macron, ABD’nin ilave tarifeler uygulaması halinde AB’nin zorlama karşıtı aracını kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi. “Bu, müttefikler arasında yaşanmaması gereken bir durum. Ancak öngörülemezlik ve gereksiz saldırganlık bizi buna itiyor” diye konuştu.

Çin mesajı: Yatırım olsun, sübvansiyonlu ürün olmasın

Çin’e karşı olmadıklarını belirten Macron, Avrupa’nın bazı stratejik sektörlerde doğrudan Çin yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu ancak sübvansiyonlu ve standartları karşılamayan ürün ithalatına karşı olduklarını vurguladı.

Avrupa için “oyun değiştirici” öneri

Panel bölümünde Avrupa ekonomisinin ABD’nin gerisinde kalmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Macron, kapsamlı bir sadeleştirme paketinin “oyun değiştirici” olabileceğini söyledi. Çin’in 2025’te dünyanın geri kalanına karşı yaklaşık 1 trilyon dolarlık rekor ticaret fazlası verdiğini hatırlatan Macron, Almanya’nın Çin’le ticaretinde ilk kez açık verdiğine dikkat çekti.

Macron, müttefikler arasında tarifelerin mantıksız olduğunu belirterek, “Zorbalık yerine saygıyı, siyasallaşma yerine bilimi, vahşet yerine hukukun üstünlüğünü tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.