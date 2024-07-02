Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG'ye de bugünden itibaren ( 2 Temmuz Salı ) geçerli olacak şekilde 1 lira 76 kuruş zam geldi.

Buna göre bugün ( 29 Haziran Cumartesi ) itibariyle hem benzine, hem de motorine 13 kuruş zam geldi.

Bir hafta içerisindeki ikinci zam pompa fiyatlarına da yansıdı.

İşte 2 Temmuz Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,45 TL

Motorin fiyatı: 43,51 TL

LPG fiyatı: 23,14 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,51 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 23,13 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,92 TL

Motorin fiyatı: 44,06 TL

LPG fiyatı: 23,07 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,31 TL

Motorin fiyatı: 44,45 TL

LPG fiyatı: 23,39 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,51 TL

Motorin fiyatı: 44,58 TL

LPG fiyatı: 23,05 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,47 TL

Motorin fiyatı: 44,54 TL

LPG fiyatı: 22,63 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL

Motorin fiyatı: 43,93 TL

LPG fiyatı: 22,78 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,01 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 22,51 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL

Motorin fiyatı: 44,26 TL

LPG fiyatı: 22,71 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,60 TL

Motorin fiyatı: 44,67 TL

LPG fiyatı: 22,09 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,42 TL

Motorin fiyatı: 43,43 TL

LPG fiyatı: 22,81 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL

Motorin fiyatı: 44,08 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,93 TL

Motorin fiyatı: 44,32 TL

LPG fiyatı: 23,54 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,02 TL

Motorin fiyatı: 44,09 TL

LPG fiyatı: 22,71 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL

Motorin fiyatı: 44,34 TL

LPG fiyatı: 23,70 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,22 TL

Motorin fiyatı: 44,29 TL

LPG fiyatı: 23,25 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,63 TL

Motorin fiyatı: 44,70 TL

LPG fiyatı: 23,37 TL