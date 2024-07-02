Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG'ye de bugünden itibaren ( 2 Temmuz Salı ) geçerli olacak şekilde 1 lira 76 kuruş zam geldi.
Buna göre bugün ( 29 Haziran Cumartesi ) itibariyle hem benzine, hem de motorine 13 kuruş zam geldi.
Bir hafta içerisindeki ikinci zam pompa fiyatlarına da yansıdı.
İşte 2 Temmuz Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,45 TL
Motorin fiyatı: 43,51 TL
LPG fiyatı: 23,14 TL
İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 42,51 TL
Motorin fiyatı: 42,58 TL
LPG fiyatı: 23,13 TL
İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,92 TL
Motorin fiyatı: 44,06 TL
LPG fiyatı: 23,07 TL
Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,31 TL
Motorin fiyatı: 44,45 TL
LPG fiyatı: 23,39 TL
Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,51 TL
Motorin fiyatı: 44,58 TL
LPG fiyatı: 23,05 TL
Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,47 TL
Motorin fiyatı: 44,54 TL
LPG fiyatı: 22,63 TL
Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,76 TL
Motorin fiyatı: 43,93 TL
LPG fiyatı: 22,78 TL
Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,01 TL
Motorin fiyatı: 44,08 TL
LPG fiyatı: 22,51 TL
Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,19 TL
Motorin fiyatı: 44,26 TL
LPG fiyatı: 22,71 TL
Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,60 TL
Motorin fiyatı: 44,67 TL
LPG fiyatı: 22,09 TL
Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,42 TL
Motorin fiyatı: 43,43 TL
LPG fiyatı: 22,81 TL
Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,94 TL
Motorin fiyatı: 44,08 TL
LPG fiyatı: 22,94 TL
Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 43,93 TL
Motorin fiyatı: 44,32 TL
LPG fiyatı: 23,54 TL
Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,02 TL
Motorin fiyatı: 44,09 TL
LPG fiyatı: 22,71 TL
Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,27 TL
Motorin fiyatı: 44,34 TL
LPG fiyatı: 23,70 TL
Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,22 TL
Motorin fiyatı: 44,29 TL
LPG fiyatı: 23,25 TL
Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,63 TL
Motorin fiyatı: 44,70 TL
LPG fiyatı: 23,37 TL