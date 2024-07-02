Benzin ve motorine gelen zamların ardından LPG'ye de bugünden itibaren ( 2 Temmuz Salı ) geçerli olacak şekilde 1 lira 76 kuruş zam geldi.

Buna göre bugün ( 29 Haziran Cumartesi ) itibariyle hem benzine, hem de motorine 13 kuruş zam geldi. 

Bir hafta içerisindeki ikinci zam pompa fiyatlarına da yansıdı.

İşte 2 Temmuz Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,45 TL
Motorin fiyatı: 43,51 TL 
LPG fiyatı: 23,14 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,51 TL
Motorin fiyatı: 42,58 TL 
LPG fiyatı: 23,13 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,92 TL 
Motorin fiyatı: 44,06 TL
LPG fiyatı: 23,07 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,31 TL
Motorin fiyatı: 44,45 TL
LPG fiyatı: 23,39 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,51 TL
Motorin fiyatı: 44,58 TL
LPG fiyatı: 23,05 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,47 TL
Motorin fiyatı:  44,54 TL
LPG fiyatı: 22,63 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,76 TL
Motorin fiyatı: 43,93 TL
LPG fiyatı: 22,78 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,01 TL
Motorin fiyatı: 44,08 TL
LPG fiyatı: 22,51 TL 

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Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL
Motorin fiyatı: 44,26 TL
LPG fiyatı: 22,71 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,60 TL 
Motorin fiyatı: 44,67 TL
LPG fiyatı: 22,09 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,42 TL
Motorin fiyatı: 43,43 TL
LPG fiyatı: 22,81 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL 
Motorin fiyatı: 44,08 TL
LPG fiyatı: 22,94 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,93 TL 
Motorin fiyatı: 44,32 TL
LPG fiyatı: 23,54 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,02 TL
Motorin fiyatı: 44,09 TL
LPG fiyatı: 22,71 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,27 TL 
Motorin fiyatı: 44,34 TL
LPG fiyatı: 23,70 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,22 TL 
Motorin fiyatı: 44,29 TL
LPG fiyatı: 23,25 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,63 TL 
Motorin fiyatı: 44,70 TL
LPG fiyatı: 23,37 TL