Emniyet Genel Müdürlüğü, ASELSANNET ve kamu kurumlarıyla yürütülen projeler ile HAVELSAN iş ekosistemine dahil olunması, şirketin yüksek güven gerektiren kritik altyapı projelerindeki yetkinliğini ortaya koyuyor.

Yazılım geliştirme alanındaki köklü deneyimini Sistem Entegrasyonu, Güvenlik Teknolojileri ve İleri Mühendislik kabiliyetiyle birleştiren Link Bilgisayar; Kamu Güvenliği, Savunma Sanayii, Akıllı Şehirler ve Kritik Altyapı sistemlerinde uçtan uca çözümler sunuyor.

Link Bilgisayar'ın son dönemde üstlendiği projeler, şirketin sadece teknoloji tedarik eden bir yapıdan; yüksek ölçekli ve kritik nitelikteki projeleri uçtan uca yönetebilen güçlü bir sistem entegratörüne dönüşümünü de gözler önüne seriyor.

Kamu güvenliği projelerinde artan sorumluluk

Link Bilgisayar, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü projelerle Türkiye'nin kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Şirketin son olarak imzaladığı, KDV dâhil 24 milyon TL tutarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Genişleme Projesi kapsamında, güvenlik teknolojileri altyapısının kapasitesinin artırılması ve kamu güvenliği hizmetlerinde kullanılan teknolojik sistemlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında sağlanacak ürün ve çözümlerin, mevcut güvenlik altyapılarıyla entegre şekilde çalışarak kent güvenliği hizmetlerinin daha etkin, sürdürülebilir ve teknolojik bir yapıya kavuşmasına katkı sunması öngörülüyor.

Link Bilgisayar, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimlerinin çevre güvenliği kamera sistemlerinden kent güvenliği çözümlerine kadar farklı kapsam ve ölçekteki projelerde rol üstlenerek kamu güvenliği alanındaki proje deneyimini genişletiyor.

ASELSANNET ile iş birliği yeni projelerle büyüyor

Link Bilgisayar'ın savunma ve güvenlik teknolojileri alanındaki önemli iş ortaklıklarından biri de ASELSANNET ile yürütülen çalışmalar olarak öne çıkıyor.

ASELSANNET ile geliştirilen iş birliği kapsamında üstlenilen projeler ve alınan ilave siparişler, Link Bilgisayar'ın savunma sanayii standartlarına uygun teknoloji tedariki, proje yönetimi ve sistem entegrasyonu yetkinliğini ortaya koyuyor.

Yüksek teknik yeterlilik, operasyonel disiplin, zamanında teslimat ve sürdürülebilir destek gerektiren bu projeler; şirketin savunma sanayii ekosisteminde güvenilir bir iş ortağı olarak konumunu güçlendiriyor.

HAVELSAN iş ekosisteminde onaylı tedarikçi

Link Bilgisayar'ın HAVELSAN iş ekosistemine onaylı tedarikçi olarak dahil olması da şirketin savunma sanayii alanındaki gelişiminin önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.

Söz konusu gelişme; Link Bilgisayar'ın kurumsal yapısı, teknik yeterliliği, kalite yaklaşımı, operasyonel kabiliyeti ve sürdürülebilir iş ortaklığı potansiyelinin savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından biri tarafından değerlendirilerek kabul edildiğini gösteriyor.

HAVELSAN iş ekosisteminde yer alınmasıyla birlikte Link Bilgisayar'ın savunma, güvenlik, bilgi teknolojileri ve kritik altyapı projelerinde yeni iş birlikleri geliştirmesi ve daha geniş ölçekli projelerde görev üstlenmesi hedefleniyor.

Şirket, bu ekosistem içerisinde yazılım geliştirme, donanım tedariki, sistem entegrasyonu, güvenlik altyapıları ve proje yönetimi alanlarındaki kabiliyetleriyle değer üretmeyi amaçlıyor.

Akıllı şehirlerden kritik tesis güvenliğine uzanan proje gücü

Link Bilgisayar'ın kamu güvenliği alanındaki çalışmaları yalnızca merkezi kamu kurumlarıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, yerel yönetimler ve farklı kamu kuruluşlarıyla yürüttüğü Akıllı Şehir ve Güvenlik Altyapısı projeleriyle de faaliyet alanını genişletiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için gerçekleştirilen Trafik Yönetim Sistemi Projesi, şirketin akıllı ulaşım ve şehir yönetimi alanındaki entegrasyon kabiliyetini ortaya koyarken; Eskişehir'de üstlenilen güvenlik altyapısı projesiyle kamu hizmet binalarının güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcut teknolojilerle entegre yeni çözümlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu projeler sayesinde Link Bilgisayar; Trafik Yönetimi, Kent Güvenliği, Kamera Sistemleri, İletişim Altyapıları, Veri Yönetimi ve Merkezi İzleme Çözümlerini bir araya getirerek şehirlerin daha güvenli ve yönetilebilir hale gelmesine katkı sağlıyor.

Kritik tesisler, kamu yerleşkeleri, ulaşım altyapıları ve şehir güvenliği sistemleri gibi kesintisiz çalışması gereken yapılarda görev üstlenen şirket, proje sonrasında sağladığı bakım, destek ve sürdürülebilirlik hizmetleriyle de çözümlerinin uzun ömürlü olmasını amaçlıyor.

“Güven temelinde büyüyen stratejik bir konum inşa ediyoruz”

Link Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Geyik, şirketin kamu güvenliği ve savunma teknolojileri alanındaki gelişimini şu sözlerle değerlendirdi:

“Kamu güvenliği ve savunma sanayii, teknoloji şirketleri açısından yalnızca ticari faaliyet alanları değildir. Bu alanlar; yüksek sorumluluk, teknik yeterlilik, güvenilirlik, süreklilik ve uzun vadeli iş birliği gerektirir. Son dönemde üstlendiğimiz projeler ve dahil olduğumuz iş ekosistemleri, Link Bilgisayar'ın bu kriterleri karşılayan güçlü bir teknoloji şirketi ve sistem entegratörü haline geldiğini gösteriyor.”

Geyik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ASELSANNET ile gerçekleştirilen projeler ile HAVELSAN iş ekosistemine dahil olunmasının şirketin dönüşümünün somut göstergeleri olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emniyet Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz projeler, ASELSANNET ile geliştirdiğimiz iş birliği ve HAVELSAN'ın onaylı iş ekosisteminde yer almamız, şirketimize duyulan güvenin önemli göstergeleridir. Bu gelişmeleri yalnızca yeni iş fırsatları olarak görmüyoruz. Bunlar, Link Bilgisayar'ın kamu güvenliği ve savunma teknolojileri alanında kalıcı, güvenilir ve stratejik bir çözüm ortağı olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.”

“Entegrasyon gücümüz bizi farklılaştırıyor”

Günümüzde güvenlik projelerinin çok sayıda teknolojinin birlikte çalışmasını gerektirdiğine dikkat çeken Geyik, Link Bilgisayar'ın sistem entegrasyonu gücüne ilişkin şunları söyledi:

“Bugün güvenlik sistemleri yalnızca kamera, kayıt cihazı veya geçiş kontrol ürünlerinden oluşmuyor. Yapay Zekâ, Veri Analitiği, Haberleşme Sistemleri, Biyometrik Doğrulama, Plaka Tanıma, Siber Güvenlik, Merkezi Yönetim Yazılımları ve Bulut Altyapıları aynı sistemin parçaları haline geliyor. Asıl değer, bu teknolojileri doğru şekilde bir araya getirerek kesintisiz ve güvenli biçimde çalıştırabilmekten oluşuyor.”

“Link Bilgisayar'ın en önemli gücü, 42 yılı aşan yazılım deneyimini saha uygulamaları ve sistem entegrasyonu kabiliyetiyle birleştirebilmesidir. Projelerde yalnızca ürün sağlayan değil; ihtiyacı analiz eden, doğru mimariyi oluşturan, sistemleri entegre eden ve çözümün sürdürülebilirliğini sağlayan bir iş ortağı olarak görev üstleniyoruz.”

Yeni hedef: Daha yüksek katma değerli ve ölçeklenebilir projeler

Link Bilgisayar, önümüzdeki Dönemde Kamu Güvenliği, Savunma Sanayii, Akıllı Şehirler ve Kritik Altyapılar alanındaki faaliyetlerini daha yüksek katma değerli projelerle büyütmeyi hedefliyor.

Şirketin gelecek dönem stratejisinde; Yapay Zekâ Destekli Görüntü Analizi, Akıllı Kent Güvenliği, Kritik Tesislerin Korunması, Entegre Komuta ve Kontrol Sistemleri, Biyometrik Doğrulama, Güvenli Haberleşme Altyapıları ve Merkezi Veri Yönetimi Çözümleri öne çıkıyor.

Ar-Ge ve yazılım geliştirme yetkinliğini güvenlik teknolojileriyle daha fazla bütünleştirmeyi planlayan Link Bilgisayar, projelerde kullanılan yerli yazılım ve teknolojilerin payını artırmayı da stratejik öncelikleri arasında görüyor.

Şaban Geyik, şirketin gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki dönemde hedefimiz, yalnızca daha fazla proje üstlenmek değil; yazılım geliştirme ve entegrasyon gücümüzü kullanarak daha yüksek katma değer üreten, ölçeklenebilir ve mümkün olduğunca yerli teknolojilere dayanan çözümler geliştirmektir. Kamu kurumlarımızın ve savunma sanayiimizin ihtiyaç duyduğu güvenilir sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“Link Bilgisayar'ın köklü yazılım geçmişini, güvenlik ve savunma teknolojilerindeki yeni yetkinlikleriyle birleştiriyoruz. Attığımız her adımla şirketimizi Türkiye'nin kritik teknoloji projelerinde daha fazla sorumluluk üstlenen, güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm ortağı konumuna taşımayı amaçlıyoruz.”