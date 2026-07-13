AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kamuoyunun bilgisine,

Yandex 360’ın Türkiye’de sunduğu imkânları genişleterek büyük kurumlardan küçük ekiplere kadar her ölçekte işletmeye hitap eden kapsamlı bir sanal ofis platformunu kullanıma sunduk. Yandex 360, işletmelerin günlük çalışmalarında ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri tek bir platformda bir araya getirmektedir. Kurumsal yazışmalar için şirket alan adına bağlı e-posta, bulut tabanlı dosya depolama için Disk, ekiplerin birlikte çalışmasına imkân tanıyan Belgeler, birebir ve grup iletişimleri için Messenger, görüntülü toplantılar için Telemost ve planlama için Takvim bunlar arasında yer alıyor. Platform ayrıca görev yönetimi, bilgilerin düzenlenmesi ve bilgi toplama süreçleri için Tracker, Wiki ve Formlar hizmetlerini de sunuyor.

Yandex 360 ekibi, sunulan hizmetlerde herhangi bir teknik sorun tespit etmediği gibi kullanıcılardan da sorunlara ilişkin kayda değer sayıda bildirim almamıştır. Bazı durumlarda e-posta teslim sorunları, alıcı taraftaki hizmet sağlayıcının yaşadığı teknik sorunlardan kaynaklanabilir. Kullanıcıların herhangi bir sorusu olması hâlinde, aşağıdaki formu kullanarak Yandex 360 destek ekibine acil destek talebi iletebilir:

https://yandex.com.tr/support/yandex-360/business/admin/tr/troubleshooting

İşletmeler, ihtiyaçlarına göre Temel, Optimal ve Gelişmiş planlarından birini tercih edebilir. 29 Nisan’dan önce Yandex 360’ı kullanmaya başlayan ve en fazla üç çalışanı bulunan şirketler ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve eğitim kurumları, ekosistemin hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edebilir. Bireysel kullanıcılar da Yandex 360 hizmetlerini herhangi bir ek ücret ödemeden kullanmayı sürdürebilir. Planların ücretleri, banka kartı veya banka hesabı aracılığıyla Türk lirası cinsinden ödenebilir: https://360.yandex.com.tr/business/tariff/

Tüm kurumsal müşteriler, yapılan değişiklikler hakkında hem e-posta gibi doğrudan iletişim kanalları üzerinden hem de Yandex 360 hesap arayüzünde açıkça görülebilen bildirimler aracılığıyla önceden bilgilendirildi. Ücretli plana geçiş yapılmadığı için salt okunur moda alınan hesaplarda, kuruluş yöneticisi dilediği zaman bakiye yükleyebilir. Ödemenin tamamlanmasının ardından hizmetlere yeniden erişilebilir.

Saygılarımızla.

Yandex Türkiye