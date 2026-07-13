Yandex Mail'in ücretsiz kullanım modelinde değişikliğe gidileceği yönündeki bilgiler, yüz binlerce kullanıcı arasında belirsizliğe neden olurken, şirketten henüz kapsamlı bir resmi açıklama gelmemesi soru işaretlerini artırıyor.

Dünya devi olsa da küresel pazarda sınırlı oyuncu

Yandex'in yayımladığı 2025 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin yıllık geliri 1,441 trilyon rubleye ulaşırken, gelirlerini bir önceki yıla göre %32 artırmayı başardı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 14-16 milyar dolar seviyesine karşılık geliyor. (Kaynak: Yandex 2025 Finansal Sonuçları)

Ancak uzmanlara göre şirketin bu büyüklüğü büyük ölçüde Rusya iç pazarından kaynaklanıyor. Küresel arama motoru rekabetinde ise Google'ın oldukça gerisinde bulunuyor.

Türkiye'ye yıllar önce girdi ancak beklenen başarı gelmedi

Yandex, Türkiye operasyonlarını 2011 yılında büyük yatırımlarla başlattı. Türkçe arama motoru, haritalar, navigasyon ve e-posta hizmetleriyle Google'a alternatif olmayı hedefleyen şirket, ilk yıllarda yoğun reklam kampanyaları yürüttü.

Aradan geçen yaklaşık 15 yıla rağmen Yandex'in Türkiye'de beklediği pazar payına ulaşamadığı belirtiliyor.

StatCounter verilerine göre Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'de arama motoru kullanımında tablo şöyle:

Google: %87,69

Yandex: %9,82

Bing: %1,25

Diğer arama motorları: %1'in altında

Bu veriler, Türkiye'de internet kullanıcılarının yaklaşık 10 kişiden 9'unun hâlâ Google'ı tercih ettiğini ortaya koyuyor. (Kaynak: StatCounter Global Stats)

Yandex ise Aralık 2025'te yaptığı açıklamada Türkiye'deki arama sorgularının ve kullanıcı sayısının yıllık bazda %75 büyüdüğünü duyurdu. Ancak şirket, Türkiye'deki toplam aktif kullanıcı sayısını kamuoyuyla paylaşmadı. Bu nedenle ülkedeki kesin kullanıcı sayısına ilişkin doğrulanmış resmi bir veri bulunmuyor.

Mail hizmetinde ücret iddiası gündemde

Son günlerde Yandex Mail kullanıcılarının en çok konuştuğu konu ise ücretsiz e-posta hizmetinin geleceği.

Kullanıcılara gönderilen bildirimler ve sosyal medya paylaşımlarında, bazı özelliklerin ücretli abonelik kapsamına alınacağı yönünde bilgiler yer alırken, Yandex Türkiye tarafından henüz kapsamlı ve net bir kamuoyu açıklaması yapılmış değil.

Özellikle Yandex Mail altyapısını kullanan bireysel kullanıcılar ile küçük işletmeler, mevcut hesaplarının nasıl etkileneceği konusunda şirketten resmi açıklama bekliyor.

Gelir rekorunun ardından yeni gelir modeli mi?

2025 yılında gelirini yüzde 32 artırarak 1,44 trilyon ruble seviyesine taşıyan Yandex'in, ücretsiz sunduğu bazı hizmetleri ücretli modele dönüştürmesinin yeni gelir stratejisinin parçası olup olmadığı ise merak konusu.

Şirket bu konuda henüz resmi bir değerlendirme yapmadığı için, Mail hizmetindeki olası ücretlendirme adımının kapsamı ve gerekçesi netleşmiş değil.

Teknoloji sektöründe son yıllarda Google, Microsoft ve Dropbox gibi birçok şirket ücretsiz hizmetlerini kademeli olarak ücretli abonelik modellerine dönüştürürken, Yandex'in de benzer bir strateji izleyip izlemeyeceği önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.

Şimdilik kullanıcıların ortak beklentisi ise oldukça açık: Yandex'in, Mail hizmetinin geleceğine ilişkin belirsizliği giderecek resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapması.