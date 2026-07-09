SSB tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin savunma sanayisinde 4 bini aşkın firmadan oluşan güçlü bir üretim ekosistemine sahip olduğu ve 1.400'den fazla projenin eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi. Kurum, savunma sanayisi diplomasisi sayesinde yerli ve milli teknolojilerin uluslararası iş birliklerine dönüştürüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, insansız hava araçlarından jet eğitim uçaklarına, komuta kontrol sistemlerinden askeri yazılımlara, elektronik harp teknolojilerinden kara ve deniz platformlarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelere çözüm sunduğu ifade edildi.

SSB'nin paylaştığı verilere göre, sektörün en dikkat çekici göstergelerinden biri ise kilogram başına ihracat değeri oldu. Savunma ve havacılık ürünlerinde kilogram başına ihracat değerinin Türkiye ortalamasının yaklaşık 40 katına ulaşması, sektörün yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim kapasitesini ortaya koydu.