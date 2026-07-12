Şirketin salı günü büyük umutlarla tanıttığı yeni yapay zeka modeli "Muse Image", gelen çığ gibi tepkilerin ardından cuma günü itibarıyla Instagram üzerinde tamamen kullanıma kapatıldı.

Kullanıcıların sayfaları için yapay zeka destekli görseller üretmesini amaçlayan araç, tüm hesapların "otomatik" olarak sisteme dahil edilmesiyle (opt-in yerine opt-out modeli) büyük bir gizlilik krizine yol açmıştı.

"Beklentiyi Karşılayamadık, Durduruyoruz"

Özelliğin yayına girmesiyle birlikte telif hakkı ve kişisel verilerin ihlali endişeleri sosyal medyada infial yarattı. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Meta yetkilileri, geri adımı şu sözlerle savundu:

"Amacımız yararlı bir yaratıcı araç sunmaktı. İnsanlara, kamuya açık içeriklerinin referans alınıp alınamayacağı konusunda kontrol hakkı vermek istedik. Ancak bu özelliğin beklentileri karşılamadığına yönelik net geri bildirimler aldık. Bu nedenle araç artık kullanılamıyor."

Alınan bu acil durdurma kararının şimdilik yalnızca Instagram platformunu kapsadığı, Muse Image modelinin WhatsApp ve Meta AI üzerindeki entegrasyon süreçlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Sendikalar ve Hak Örgütleri Ayakta: "Yapılması Gereken Buydu"

Meta'nın bu hamlesine en sert tepki gösteren kurumlardan biri olan ve oyuncular ile yayıncıları temsil eden işçi sendikası SAG-AFTRA, rıza dışı dijital kopyaların yaratacağı tehlikelere dikkat çekti. Sendika, ilk günden itibaren kullanıcılara bu özelliği nasıl kapatacaklarına dair rehberler yayınlayarak toplumsal bir bilinç oluşturdu. Kararın ardından açıklama yapan SAG-AFTRA yetkilileri, "Bu tehlikeli davranışı teşvik eden bir özelliğin sunulması zaten akıllıca değildi. Aracın durdurulması sorumlu bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

Tüketici hakları savunucusu Public Citizen ise cumartesi günü yaptığı zafer niteliğindeki açıklamada teknoloji devlerine gözdağı verdi:

"Büyük teknoloji şirketleri gizlilik hakkımızı elimizden almak istedi. Ancak halk sesini yükseltti ve biz kazandık."

Meta'nın Yapay Zeka ile İlk İmtihanı Değil

Teknoloji devi, yapay zeka entegrasyonlarında benzer krizleri daha önce de yaşamıştı. Geçtiğimiz sonbaharda büyük yankı uyandıran yapay zeka video üreteci Sora, telif hakkı ihlalleri ve rıza dışı görsel üretimi iddiaları nedeniyle geçtiğimiz mart ayında kapatılmak zorunda kalmıştı. Yaşanan bu son "Muse Image" krizi, teknoloji devlerinin yapay zeka yarışında kullanıcı gizliliğini göz ardı ettiğinde nasıl duvara tosladığının yeni bir kanıtı oldu.