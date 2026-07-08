Bu uyarıyla birlikte ücretsiz kullanım fiilen sona ererken, işletmelerden aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık abonelik satın almaları isteniyor. Ancak birçok küçük ve orta ölçekli işletme, yıllardır ücretsiz kullandığı hizmet için ek maliyetle karşı karşıya kalmasına tepki gösteriyor.

Sorunlar çözülmeden ücretlendirme başladı

Yandex kullanıcılarının en büyük eleştirisi ise ücretlendirme kararının zamanlaması.

Uzun süredir birçok kullanıcı, Yandex Mail üzerinden özellikle Gmail başta olmak üzere bazı e-posta servislerine gönderilen mesajların hiç ulaşmadığını veya spam klasörüne düştüğünü dile getiriyor. Benzer teslimat sorunlarının farklı e-posta sağlayıcılarında da yaşandığı yönünde kullanıcı şikayetleri bulunuyor.

Kurumsal iletişimin temelini oluşturan e-postaların karşı tarafa ulaşmaması, özellikle ihracat yapan firmalar, medya kuruluşları, e-ticaret şirketleri ve KOBİ'ler açısından ciddi iş kayıplarına neden olabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Kullanıcılar, "Önce teslimat ve güvenilirlik sorunları çözülsün, ardından ücret talep edilsin" görüşünü dile getiriyor.

Ödemeler ruble üzerinden! İşletmeler nasıl ödeme yapacak?

Bir diğer tepki çeken konu ise ödeme sistemi oldu. Yandex, abonelik ücretlerini Rus rublesi (₽) üzerinden talep ediyor. Türkiye'deki işletmeler ise bu ödemeyi nasıl yapacaklarını, ruble hesabı gerekip gerekmediğini ve kur farkının nasıl hesaplanacağını bilmiyor. Konuyla ilgili Yandex Türkiye'den bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmaması, kullanıcıların tepkisini daha da artırıyor.

"Kısıtlı mod" uyarısı

Yandex'in kendi destek sayfalarında yer alan bilgilere göre, ücretli Yandex 360 hizmetinde bakiye bulunmaması durumunda sistem "kısıtlı mod"a geçiyor. Bu modda reklamsız kullanım gibi avantajlar kaldırılıyor, ilerleyen süreçte ise e-posta gönderme dahil bazı işlevler sınırlandırılabiliyor.

Ancak Türkiye'deki çok sayıda işletme, daha önce ücretsiz kullandıkları kurumsal e-posta hizmetinin herhangi bir kamuoyu bilgilendirmesi yapılmadan ücretli modele geçirilmesine tepki gösteriyor.

Küçük işletmeler için yeni maliyet

Türkiye'de binlerce şirket, kendi alan adıyla çalışan kurumsal e-posta altyapısını yıllardır Yandex üzerinden yönetiyor.

20, 30 hatta 100'den fazla e-posta hesabı bulunan şirketler için lisans maliyetleri kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Özellikle ekonomik şartların zorlaştığı bir dönemde yeni abonelik ücretlerinin KOBİ'ler üzerinde ilave yük oluşturacağı belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, ücretsiz hizmete güvenerek tüm dijital altyapısını Yandex üzerine kuran işletmelerin şimdi alternatif e-posta sağlayıcılarına geçmek zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

Türkiye'den resmi açıklama bekleniyor

Kullanıcıların ortak beklentisi ise Yandex Türkiye'nin yaşanan süreçle ilgili kapsamlı bir açıklama yapması.

İşletmeler;

ücretsiz hizmet modelinin neden sona erdiğinin,

ücretlendirme politikasının hangi gerekçeyle değiştirildiğinin,

e-posta teslimat sorunlarının ne zaman çözüleceğinin,

mevcut kullanıcılar için herhangi bir geçiş süreci veya destek programı planlanıp planlanmadığının

kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor.

Kurumsal iletişimin bel kemiğini oluşturan e-posta hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve buna eklenen yeni ücret politikası, Türkiye'deki Yandex kullanıcılarının önümüzdeki dönemde farklı platformlara yönelmesine neden olacak gibi görünüyor.