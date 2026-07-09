Şirket, finansal performansını sürdürülebilir büyüme stratejileriyle destekleyerek çevre dostu yatırımlar, yenilenebilir enerji projeleri ve şeffaf raporlama anlayışıyla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik birlikte ilerliyor

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin teknoloji yatırımlarını yalnızca dijital dönüşüm amacıyla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak şekilde planladıklarını belirtti.

Şahin, son dört yıldır telekomünikasyon sektöründe yatırım lideri olduklarını vurgulayarak, altyapıdan veri merkezlerine, akıllı şehir uygulamalarından yenilenebilir enerji projelerine kadar tüm faaliyetlerin sürdürülebilirlik perspektifiyle yürütüldüğünü ifade etti. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer almanın, bu yaklaşımın ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Uluslararası sürdürülebilirlik notlarında yükseliş

Türk Telekom, son yıllarda yayımladığı entegre faaliyet raporları ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporlarıyla da dikkat çekiyor.

Şirket; MSCI, S&P Global, LSEG, FTSE4Good ve Sustainalytics gibi uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sürdürülebilirlik endekslerinde yer alırken, Sustainable Fitch notunu yükseltmeyi başardı. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda A notunu koruyan Türk Telekom, Su Güvenliği Programı'nda ise ilk değerlendirmesinde A- notu aldı.

Yeşil finansman alanındaki çalışmalarını da hızlandıran şirket, sürdürülebilir projeler için oluşturduğu finansman portföyünü 1,1 milyar dolar seviyesine çıkardı.

GES yatırımları büyüyor

Türk Telekom'un sürdürülebilirlik vizyonunun önemli ayaklarından birini yenilenebilir enerji yatırımları oluşturuyor.

Sivas'ta yaklaşık 1.300 dönümlük alanda kurulan ve 128 MWp kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime başladı. Şirket, Malatya ve Ağrı'da kurulacak yeni santrallerle birlikte toplam 530 MWp kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Üç ilde hayata geçirilecek projelerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 800 GWh elektrik üretiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve her yıl yaklaşık 350 bin ton karbon emisyonunun önlenmesi planlanıyor.

Türk Telekom, hem dijital altyapı yatırımlarını hem de çevreci enerji projelerini eş zamanlı geliştirerek Türkiye'nin dijitalleşme sürecine katkı sunarken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yatırımlarını da artırmayı sürdürüyor.