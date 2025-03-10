Tatbikat ve Bölgesel Gerilim

ABD ve Güney Kore’nin 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği tatbikatın, Washington-Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak Kuzey Kore, tatbikatın Pyongyang yönetimine yönelik bir tehdit olduğunu savunarak bu tür askeri manevraların bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehlikeye attığını ifade ediyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve Güney Kore'nin geleneksel olarak sahnelediği bu savaş tatbikatlarının temelinde, rejimimizin çöküşünü sağlamaya çalışan ısrarlı ve değişmez işgal hırsı yatmaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore karşıtı politikalarının giderek daha tehlikeli bir hal aldığı ve bu durumun bölgedeki siyasi ve askeri gerilimi patlama noktasına getirdiği savunuldu.

"Nükleer Silah Geliştirme Çabalarımız İki Katına Çıkacak"

ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerine karşılık olarak Kuzey Kore’nin savunma tedbirlerini artıracağını belirten Pyongyang yönetimi, nükleer silah geliştirme programına hız vereceğini duyurdu. Açıklamada, "ABD ve müttefikleri, Kuzey Kore karşıtı düşmanca politikalarını sürdürdükçe daha da ağır bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Kore Yarımadası'nda ve bölgede kalıcı barışı sağlayabilmek için nükleer silahlar geliştirmeye yönelik sorumlu çabalarımız iki katına çıkarılacak" denildi.

"ABD, Gerginliği Kısır Döngüye Sürüklüyor"

Kuzey Kore, ABD'nin Özgürlük Kalkanı Tatbikatı dâhil olmak üzere büyük çaplı savaş tatbikatlarını aralıksız şekilde sürdürerek Kore Yarımadası’ndaki durumu yönetilemez hale getirdiğini ileri sürdü. "ABD öncülüğündeki ikili ve çok taraflı tatbikatların gerçek bir savaşı andırması, ülkemizin düşmanlardan gelen nükleer savaş tehditlerini caydırma politikasının haklılığını ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Pyongyang yönetimi, tatbikatın iptal edilmemesi halinde askeri gerilimin daha da artacağı ve bölgesel güvenlik dengelerinin bozulacağı uyarısında bulundu. ABD ve Güney Kore cephesinden ise tatbikatın, Kuzey Kore’nin olası saldırılarına karşı savunma yeteneklerini güçlendirmek için yapıldığı vurgulanıyor. Taraflar arasındaki restleşme, Kore Yarımadası’nda tansiyonun daha da yükselebileceğini gösteriyor.