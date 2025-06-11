Zabıta Amiri Özgür Özmen’in liderliğinde gerçekleştirilen kontrollerde, açıkta satılan dolma, sarma, salça gibi pek çok ürün hijyen kurallarına aykırı bulunduğu gerekçesiyle tezgahlardan toplatıldı. Denetimlerin en dikkat çekici noktası ise etiket oyunları oldu. Özmen’in dikkatli incelemesi sonucu, bir paket Beypazarı Kurusu'nun üzerinde son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen yeni bir etiketle bu bilginin gizlendiği ortaya çıktı. Eski etiketin sökülmesiyle ürünün raf ömrünün dolduğu belgelendi ve söz konusu ürün imha edilmek üzere ekiplerce toplatıldı.

Bir başka şaşırtıcı durum ise sucuk standında yaşandı. Görünüşte danadan yapılmış gibi pazarlanan, ambalajında boğa logosu bulunan sucukların aslında tavuk etinden üretildiği tespit edildi. Bu yanıltıcı görseller nedeniyle vatandaşların dana eti yediklerini düşünerek satın aldıkları ürünlerin aslında piliç etinden yapıldığı anlaşılınca, zabıta ekipleri satıcıyı uyardı ve ürün tezgahlarına “Tavuk sucuğu” uyarı levhaları konulmasını sağladı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, festival sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Denetimlerde açıkta satılan tüm ürünlerin toplatıldığını ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin yeniden etiketlenerek satılmaya çalışıldığının ortaya çıktığını belirten Öndersev, bu tür uygulamalara kesinlikle göz yumulmayacağını vurguladı.

Öndersev, “Vatandaşlarımızdan ricamız, ürün satın alırken içeriğine, etiketine ve son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmeleri. Görsel algılarla yanıltılmalarını istemiyoruz. Etikette ‘piliç eti’ yazan üründe boğa görseli kullanılması gibi uygulamalar tüketiciyi yanıltabilir. Bu tür hilelere karşı dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

Zabıta ekiplerinin titiz çalışmalarıyla gıda güvenliği açısından önemli bir farkındalık yaratılan Kuymak Festivali'nde, hem satıcılar hem de tüketiciler için ders niteliğinde denetimler gerçekleştirilmiş oldu.