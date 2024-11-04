Kurumsal iletişim/ PR alanında bir boşluk, nahoşluk, anlaşılmazlık, önem verilmezlik olduğu dikkatimi çekti. 3 ay önce bu yazının başlığını koydum. Geçen aylar içinde başka konular gündeme ve gündemime geldi ve bu yazıyı beklettim. Bekletirken de bu konuya haksızlık ettiğimin farkındaydım.

Süreç içinde yaşananlar haklı olduğumu gösterdi. Bir kurumsal iletişim uzmanı ve akademisyen olarak farklı sektörlerde farklı büyüklükteki firmaları takip ederim. (Sizin firmanızı da takip ediyor olabilirim.)

Kurumsal iletişim uzmanı olarak, kurumsal iletişim açısından ileriye yönelik olumlu ve olumsuz hamle leri fark ederim. Bir mesleği 40 yılı aşkın yapınca bunları fark etmek elbette doğal.

Doğal olmayan çeşitli sektör lerdeki firmaların hâlâ kurumsal iletişimin gücüne inanmamış olma sı, kurumsal iletişimden faydalan maması. Kurumsal iletişim derken elbette kurumun iç ve dış paydaş larının, bütün çevresinin tanıtım ve kriz anlamında bir uçtan bir uca yönetilmesinden bahsediyorum.

Burada iki sorun var.

1- İşletme/ kurum yöneticile rinin kurumsal iletişimin destek Kurumsal İletişimin Önemi Artık Anlaşıldı mı? ve gücünün farkında olmaması, faydalanamaması.

2- Meslek değiştirmek isteyen, yaptığı işte canı sıkılan, işinden istifa eden, kurumsal işletmelerden emekli olan, biraz İK’ da çalışmış, birkaç eğitim almış kişilerin de kurumlarda iletişim uzmanı olarak çalışması veya PR ajansı açması. Bu işin birkaç tanıdık ile yürüyece ğini düşünüyorlar. (Böyle yürüten ler de yok değil ne yazık ki.)

Bu kişiler şu anki ortamda ne yazık ki kurumlardan kurumsal iletişim yönetimini talep edebilirler. Peki, yöneticiler neden yetkinlik aramıyor? “Meslek yetkinlikleri ne dir?” diyeceksiniz onu da bir başka yazıda detaylı yazacağım.

Ne yazık ki farklı meslek grupları na çok cazip gelen bir mesleğimiz var. Farklı mesleklerden gelip, işin özünü ve ne yapılacağını bilmeyen kişiler, kurumsal iletişim adına ne yapılacaksa farklı ajanslara bu işi devredip sadece yönetim ve denetim işini yapmaya çalışıyorlar. Bilmedikleri işi elbette yönetemi yorlar. Elbette her mesleğin bir okulu ve eğitimi var.

Eğitim şart. 1’inci maddeye geri dönersek, konu net. Her işletmenin iyi bir kurumsal iletişim yönetimine ve yöneticisine ihtiyacı var. İşletme sahipleri veya yönetici leri veya insan kaynakları birimleri bu işi yapmaya çalışınca olmuyor. Bu iş mesleki eğitim, bilgi, tecrübe birikimi ile yapılması gereken bir iş.

İşletme sahibinin, yöneticisinin veya insan kaynakları birimlerinin işi değil. Kurumsal iletişim çok ge niş bir kavram ve altında uzmanlık, bilgi gerektiren onlarca konu var.

Gündemde işletmelerin yaşadığı krizler ve kriz anında gözler önündeki başarısızlıkları var ve olacak. Kurumsal iletişim uzmanı olsa bu yara bereler olmaz mı? Risk her zaman var hele bu zamanda.

Fakat daha önce önlem alınıp hafif atlatılabilir. Yani kriz olmaz diye bir şey yok. Krizi doğru yönetebilmek var. Konu sadece kriz değil elbet. Krize gelene kadar birçok konu var.

İsteyen kurumla bilgimizi paylaşı yoruz, anlatıyoruz. İşletme yöneticilerinin kurum sal iletişimin önemini anlaması gerek. Kurumsal iletişimin doğru yönetilmemesi,

işletmenin doğru yönetilmemesi demektir. İşletme kârı sadece para değildir. Her kurumun doğru kurumsal iletişim yönetimine ihtiyacı vardır.

Sözün özü; Para her zaman kazanılır ama itibar zor kazanı lan kolay kaybedilen bir şeydir. Kurumsal iletişim itibarınızı da yönetir.

(Not: Bu yazı yazarı tarafın dan organik zekâ ile yazılmış tır.)