Türkiye, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hâle getirmek amacıyla çeşitli stratejiler geliştiriyor. Bu bağ lamda, Türkiye’nin enerji, tarım ve sanayi gibi kilit sektörlerinde atılan adımlar dikkat çekiyor.

2024 yılı itibarıyla Türkiye, yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik alanın da önemli adımlar atmış durumda.

Enerji sektörü, Türkiye’nin yeşil dönüşümündeki en kritik alanların dandır. Yenilenebilir enerji kaynak larının kullanımı hızla artmaktadır. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri, devlet destekleriyle birlikte yaygınlaşarak enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya başlamış durumdadır. 2024 itibarıyla, Türkiye’nin toplam enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payının yüzde 50’ye ulaşması hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşılması durumunda, hem karbon salınımı azalacak hem de enerji ba ğımlılığı düşecektir. Tarım sektörün de de organik tarım uygulamaları son yıllarda artış göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla, organik ürün üretimi ve ihracatında önemli bir artış sağlanmıştır. Ayrıca, tarımsal sulama yöntemlerinde yapılan yeniliklerle su verimliliği artırılarak sürdürülebilir tarım uygulamaları desteklenmektedir.

Ülkemizin en önemli lokomotif lerinden sanayi alanında ise yeşil üretim yöntemlerine geçiş, çevresel etkilerin azaltılması adına büyük önem taşıyor. 2024 yılı itibarıyla birçok sanayi kuruluşu, sürdürüle bilir üretim süreçlerini benimseye rek çevresel ayak izlerini azaltmayı hedeflemektedirler. Çevre dostu malzemelerin kullanımı ve atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi gibi yenilikler ön plana çıkmaktadır.

TEKSTIL VE OTOMOTIVDE DÖNÜŞÜM

Tekstil ve otomotiv sektörlerinde bu dönüşüm hız kazanmıştır. Yerel yönetimler 2024 yılında Türkiye’nin büyük şehirlerinde, sürdürülebilir şehircilik projeleri ne başlanmıştır. İstanbul’da kıyı bölgelerinde ve park alanlarında gerçekleştirilen projelerle yeşil alanların artırılması hedefleniyor.

Örneğin, Kazlıçeşme sahil düzen lemesi ile hem rekreasyon alanları oluşturuldu hem de ekosistem korunuyor. Ankara’da yürütülen bu projede, toplu taşıma araçla rının daha verimli kullanılmasını sağlamak için akıllı ulaşım sistem leri entegre ediliyor. Proje kapsamında, trafik yoğun luğunu azaltmak amacıyla akıllı sinyalizasyon sistemleri kuruluyor. İzmir’de, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla mevcut bisiklet yollarının genişletilmesi ve yeni yolların inşa edilmesi hedefle niyor. 2024 yılı itibarıyla, bisiklet yollarının şehir merkezine entegre edilmesi planlanıyor. Ayrıca, bisik let paylaşım sistemleri kurularak, ulaşım alternatifleri artırılıyor. Bu uygulamalar, sadece çevre dostu değil, aynı zamanda yaşam kali tesini artıran projeler olarak öne çıkmaktadır.

2025’TE LIDER ÜLKELER ARASINDAYIZ

Sonuç olarak, Türkiye 2024 yılı itibarıyla yeşil ekonomi ve sürdürü lebilirlik alanında önemli iler-le meler kaydediyor. Enerji, tarım ve sanayi gibi temel sektörlerde atılan adımlar, ülkenin hem eko-nomik büyümesini sürdürmesine hem de çevresel hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunuyor.

Bu süreçte, kamu ve özel sektör iş birlikleri ile toplumsal bilinçlen menin artırılması da kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye, bu dönü şümü gerçekleştirerek, yeşil bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 2025 yılı itibarıyla, şehirlerin kar bon ayak izini azaltma hedefleri be lirlenerek, yerel yönetimlere yönelik rehberlik sağlanacak.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na taraf olarak, sera gazı emisyonlarını azaltma taah hütlerini yerine getirmek amacıyla kapsamlı bir iklim değişikliği strate jisi geliştirecek. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Türkiye’de atık yönetimini daha sürdürülebilir hâle getirmeyi amaçlayan önemli bir girişimdir. Türkiye’nin 2025 yılında bu konuda lider ülkeler arasına girmesi hedef lenmektedir.

“Doğayı yok etmek yerine, onu nasıl koruyabileceğimizi düşünmeliyiz. Sıfır atık felse fesi, bu ko-rumanın temelidir.” (David Suzuki)