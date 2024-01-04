Dünya ligindeki ülkelerin ekonomileri, sahip oldukları “küresel markalar” sayesinde çok daha güçlü ve rekabetçi oluyor. Uluslararası Marka Danışmanlık Şirketi Interbrand, her yıl yayınladığı dünyanın en değerli 100 markası listesiyle tanınıyor.

Interbrand’ın 2023’te yayınladığı raporda dünyadaki en değerli 100 marka listesinde ilk 10’da yer alan küresel markalar şunlar:

1-Apple: 502 milyar 680 milyon dolar

2-Microsoft: 316 milyar 659 milyon dolar

3-Amazon: 276 milyar 929 milyon dolar

4-Google: 260 milyar 260 milyon dolar

5-Samsung: 91 milyar 407 milyon dolar

6-Toyota: 64 milyar 504 milyon dolar

7-Mercedes-Benz: 61 milyar 414 milyon dolar

8-Coca-Cola: 58 milyar 46 milyon dolar

9-Nike: 53 milyar 773 milyon dolar

10-BMW: 51 milyar 157 milyon dolar

Listede ilk 10’a giren küresel markaların toplam değeri 2 trilyon 239 milyar 923 milyon dolar.

En değerli markalar listesinde ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple yer alıyor. Apple 502 milyar 680 milyon dolar değerinde.

Apple, Türkiye‘nin milli gelirinin yarısından daha fazla bir marka değerine sahip. Windows işletim sistemi ve Ofice paketi ile dünya genelinde oldukça büyük bir güç elde eden yine ABD merkezli küresel marka olan Microsoft, 316 milyar 659 milyon dolar değer sayesinde ikinci sırada. Üçüncü sırada yine ABD merkezli bir başka küresel güç olan e-ticaret devi Amazon yer alıyor. Dördüncü sırada arama motoru, E-Tablolar, Dokümanlar, Lens, Gmail dahil olmak üzere çok sayıda hizmet sunan yine bir başka ABD şirketi Google bulunuyor. Şirket, 260 milyar 260 milyon dolar değere sahip.

Listenin beşinci sırasında ise Güney Kore merkezli eknoloji devi Samsung bulunuyor. Japon devi Toyota, 64 milyar 504 milyon dolar değer ile listede altıncı sırada. Bu şirketi 61 milyar 414 milyon dolar değer ile Alman’yanın küresel gücü Mercedes-Benz takip ediyor. Sekizinci sırada 58 milyar 46 milyon dolar değer ile dünyanın her ülkesinde markasını kabul ettiren Amerikan şirketi CocaCola yer alırken, dokuzuncu sırada ise 53 milyar 773 milyon dolar değer ile yine ABD merkezli küresel bir marka olan Nike bulunuyor. Listenin onuncu sırasında 51 milyar 157 milyon dolar değer ile bir başka Alman otomotiv devi BMW yer alıyor. BMW şirketini ABD merkezli markalar McDonald’s, Tesla takip ediyor. Disney, Louis Vuitton, Cisco, Instagram, Adobe, IBM, Oracle, SAP listede yer alan diğer markalar. Interbrand’ın raporunda açıkladığı markaların hepsinin de ortak özelliği “küresel güç” olmaları. Bu markaların doğduğu ülkeler de dolayısıyla birer küresel güç haline geliyor.

TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ MARKALARI

Brand Finance tarafından da 2023 yılında Türkiye’deki en değerli markaları açıklandı. İlk 10’da yer alan markalarımız şöyle sıralanıyor:

1-Türk Hava Yolları: 2 milyar 25 milyon dolar

2-Arçelik: 1 milyar 513 milyon dolar

3-Vestel: 927 milyon dolar

4-Garanti BBVA: 767 milyon dolar

5-İş Bankası: 736 milyon dolar

6-BİM: 589 milyon dolar

7-Ziraat Bankası: 560 milyon dolar

8-Ford Otosan: 543 milyon dolar

9-Turkcell: 532 milyon dolar 1

0-Akbank: 490 milyon dolar

Listede ilk 10’a giren en değerli 10 Türk markasının toplam değeri 8 milyar 907 milyon dolar.

Brand Finance tarafından yayımlanan rapora göre Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin en değerli şirketi oldu. THY’nin şu andaki değeri ise 2 milyar 25 milyon dolar. Listenin ikinci sırasında Koç Holding şirketlerinden Arçelik yer alıyor. Beyaz eşya dahil olmak üzere birçok ürün piyasaya süren Arçelik, 1 milyar 513 milyon dolar değerinde.

Üçüncü sırada Asil Nadir tarafından 1984 yılında Manisa’da kurulan Vestel yer alıyor. Vestel’in değeri 927 milyon dolar olarak açıklandı. 767 milyon dolar değerindeki Garanti BBVA isimli banka dördüncü sırada bulunuyor. Beşinci sırada 736 milyon dolar değerindeki İş Bankası beşinci sırada yer alırken, 589 milyon dolar değerindeki BİM ise altıncı sırada bulunuyor.

560 milyon dolar değerindeki Ziraat Bankası yedinci sırada yer alıyor. Ziraat Bankası’nı Ford Otosan, Turkcell ve Akbank takip ediyor. 10 küresel markanın değeri, 10 Türk şirketinin marka değerinin neredeyse 250 katı büyüklüğünde. Apple’ın marka değeri bizim 10 en değerli şirketimizin toplam marka değerinin 56 katı büyüklüğünde.

Tek başına Apple, Türkiye‘nin milli gelirinin yarısından daha fazla bir marka değerine sahip. Sözün özü; Ne zaman; Türk şirketleri de Amerikan, Japon ve Alman şirketleri gibi “küresel marka” olabilirlerse, Türkiye ekonomisi de “küresel güç” haline gelecektir.