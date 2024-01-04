Değerli Dostlar, Sevinçliyiz, gururluyuz. Ocak 2024 tarihi itibariyle 289’uncu sayısı ile EKOVİTRİN 24. yaşına girdi.

Milenyumun ilk ayında Ocak 2000’de yayın hayatına başlayan, Türkiye ve Türk dünyasına merhaba diyen EKOVİTRİN, o günden bu güne sürekli yeniliklerle iş ve ekonomi dünyasının nabzını tuttu. 24 yılda iş dünyasının en çok takip ve tercih ettiği güvenilir yayınlardan biri olmayı başardı.

1999 yılı sonlarında EKOVİTRİN Medya Grubu kurucuları olarak toplandık. Hazırladığımız televizyon programlarına ilave tüm dünyada okunacak, dağıtılacak bir iş dünyası ve ekonomi dergisi çıkaralım düşüncesi ağır bastı.

Amacımız iş dünyasına moral vermekti. EKOVİTRİN Dergisi’nin ilk sayısı 24 yıl önce tüm Türkiye’de Yay- Sat kanalıyla rafarda yerine aldı. Mutluyduk. İlk sayımız iş dünyasının beğenisini kazanmış ve en çok satan dergiler arasında daha ilk aydan yerimizi almıştık.

Hazırladığımız Anadolu’da marka şehirler, Anadolu Aslanları, Turquality, Toryum gibi dosyalar büyük ilgi gördü.

EKOVİTRİN; Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Romanya ve Balkan ülkelerinde ağırlıklı olarak iş dünyasının beklediği takip ettiği yayınlardan biri haline geldi.

Bugün aynı azimle, aynı şevkle 24’üncü yılımıza girerken yine adından söz edilecek çok özel dosyalarla 289’uncu sayımızı yayınlamanın onurunu yaşıyoruz.

Yerli ve Milli Markaları destekliyoruz

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail in Gazze’de uyguladığı soykırım devam ederken, bütün dünyada İsrail’e destek veren uluslararası markalara karşı büyük bir boykot başlatıldı. Dünyanın bütün şehirlerinde halk meydanlara toplanarak hem soykırıma hem de İsrail’e destek veren frmalara karşı büyük bir tepki ortaya koydu. İsrail’e destek veren dünyanın ünlü gıda, tekstil, kozmetik ve tüm tüketim mallarına karşı süren boykot, frmalara milyarlarca dolarlık bir kayıp yaşattı. Ülkemizde de İsrail e destek veren markalara karşı çok ciddi boykot uygulanıyor.

EKOVİTRİN; Ocak 2024 sayısında bu konuyu gündeme taşırken “Yerli ve Milli markaları destekleyelim” kampanyası ile de yeni bir sayfa açıyor. Bundan böyle insan haklarına karşı, soykırımı destekleyen frmaları boykota devam ederken yayınlarımızla yerli ve milli markalarımızı destekleme kararımızı bir yayın politikası haline getirip uygulayacağız. Dünyanın giderek kutuplaştığı bu dönemde yerli ve milli markaları desteklemenin önemi çok büyük. Yerli ve milli markalarla ilgili hazırladığımız araştırma dosyası eminim çok ses getirecek.

2024 de ekonomi nasıl olacak?

Ekonomi ve iş dünyasının temsilcileri 2024 yılından beklentilerini EKOVİTRİN için yazdı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB, İTO; İSO, MÜSİAD, TÜSİAD, TİM, ASKON gibi kurumların başkanları ve iş dünyası temsilcilerinin açıklamaları 2024 beklentileri için umut verici. Türk ekonomisinin kilitlenmiş çözüm bekleyen en acil sorunlarının başında enfasyon geliyor. Toplumun her kesimini olumsuz etkileyen enfasyonla mücadelede yapılan çalışmaları iş dünyasının temsilcileri olumlu görüyor.

Enfasyonun 2024 yılı Mayıs ayından itibaren düşüşe geçeceği umudu, gelecek dönemde ekonomik riskleri de azaltacak gibi görünüyor. Asgari ücrete enfasyon ve refah payı eklenerek yapılan yüzde 49’luk zam kamuoyunda olumlu karşılandı.

Türkan Şoray’la Kahve Sohbeti

EKOVİTRİN Ocak sayımızda “Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyerek Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’la yaptığımız özel röportajı yayınlıyoruz. 2002 yılında kahve sektörüne “Gönül Kahvesi” markasıyla giren ve dünyada Türk kahvesinin tanıtımında önemli adımlar atan Yaman Yardımcı ile kahve sektörünü ve yatırımlarını konuştuk.

Değerli dostlar, dünyada neler oluyor?

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