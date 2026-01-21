Artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirirken ons altına olan talebi artırdı.

Güne 4.762 seviyesinden başlayan ons altın, Asya seansında yükselişini hızlandırarak 4.854 seviyesine kadar çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Rekor bölgedeki fiyatlamaların pozitif seyrini koruduğu görülürken, ons altının hafta başından bu yana kazancı %5’e yaklaştı.

Teknik görünümde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ilk etapta 4.940 seviyesi, ardından psikolojik 5.000 seviyesi önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası kâr satışlarında ise 4.800 ve 4.750 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel politik risklerin ve ticaret gerilimlerinin sürmesi halinde altına olan talebin güçlü kalabileceğine dikkat çekiyor.