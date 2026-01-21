BİST 100’de Yeni Zirve

BİST 100 endeksi dünkü işlem gününe 12,95 puanlık artışla başladı. Gün içinde alımların hızlanmasıyla endeks 12.914,06 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini bir kez daha gördü. Kapanışa doğru gelen kâr satışlarına rağmen endeks, günü yüzde 0,45 yükselişle 12.805,81 puandan tamamladı ve kapanış rekoru kırdı.

İşlem hacmi ise önceki gün 197,1 milyar TL iken 190,6 milyar TL’ye geriledi. Endekse puan bazında en fazla katkıyı ASELSAN (ASELS), Kiler Holding (KLRHO) ve TÜPRAŞ (TUPRS) hisseleri sağladı.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Borç Verileri

TCMB’nin açıkladığı Kasım 2025 Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 399,2 milyar dolar seviyesinde yatay seyretti. Yükümlülükler ise yüzde 1,6 azalarak 713,2 milyar dolara geriledi. Böylece Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonu 313,9 milyar dolar açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim borç stoku; iç borçta 8,15 trilyon TL, dış borçta 5,50 trilyon TL olarak açıklandı. Toplam borcun 6,40 trilyon TL’si TL cinsinden, 7,25 trilyon TL’si döviz cinsinden gerçekleşti.

Konut Satışlarında Güçlü Artış

TÜİK’in Aralık ayı konut satış istatistiklerine göre, satışlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 adede ulaştı. Bu rakamın 29 bin 149’u ipotekli, 225 bin 628’i diğer satışlardan oluştu.

2025 yılının tamamında ise toplam konut satışı 1 milyon 688 bin 910 adet ile güçlü seyrini korudu. İkinci el satışların ağırlığı dikkat çekti.

Küresel Piyasalarda Riskten Kaçış

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD–AB hattında yükselen tansiyon yakından izleniyor. Çin Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmemesi ve Japonya tahvil piyasasında yaşanan dalgalanma da risk iştahını baskıladı.

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Avrupalı liderlerin açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen karşı mesajlar sonrası küresel borsalarda satışlar öne çıktı. Bu ortamda güvenli liman talebi artarken ons altın ve gümüş fiyatları yükselişini sürdürdü.

Piyasalarda Gözler TCMB ve Kredi Derecelendirme Kuruluşlarında

Yeni işlem gününde ABD vadeli endeksleri pozitif seyrederken, Avrupa ve Asya-Pasifik borsaları karışık bir görünüm sergiliyor. BİST 100’ün güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, yarın TCMB Para Politikası Kurulu kararı ve cuma günü Fitch ile Moody’s’in olası değerlendirmeleri piyasaların odağında olacak. Küresel tarafta ise İngiltere enflasyon verileri ile ABD’de açıklanacak inşaat harcamaları ve askıda konut satışları yakından takip edilecek.