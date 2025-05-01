Kudüs ile Tel Aviv arasındaki bazı otoyollar ulaşıma kapatılırken, vatandaşlar araçlarını terk ederek bölgeden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yangında şu ana kadar dört araç tamamen yandı, en az beş yerleşim yeri tahliye edildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), yangın nedeniyle en az 12 kişinin dumandan etkilendiğini ve hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Kudüs tepelerinden yükselen alevlerin oluşturduğu tehdit karşısında İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya müdahale emri verilmesi talimatını verdi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri birliklerin yangınla mücadeleye destek vermesi için sahaya gönderildiğini duyurdu.

İsrail yetkilileri, yangının ulaştığı boyutun “ulusal acil durum” olarak değerlendirildiğini belirterek, uluslararası camiadan yardım talebinde bulundu. Sürpriz bir şekilde ilk yardım teklifiyse, İsrail’in son aylarda yoğun hava saldırıları düzenlediği Filistin’den geldi. Filistin yönetimi, yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerini göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Ancak İsrail’in bu teklife henüz resmi bir yanıt vermediği ifade edildi.

Geçtiğimiz hafta da benzer bir felaketle sarsılan Kudüs’te, çarşamba ve perşembe günleri meydana gelen yangınlarda 10 bin dönümlük ormanlık alan küle dönmüş, 100 itfaiye ekibi tarafından 20 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabilmişti.

Bölgede etkisini sürdüren kuru hava ve sert rüzgarlar nedeniyle yangın tehlikesinin artarak devam etmesi bekleniyor.