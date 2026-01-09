Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası, jeopolitik belirsizliklerin fiyatlar üzerindeki baskıyı artırmasıyla güne yatay bir görünümle başladı. Piyasalardaki temkinli seyir ve küresel risk iştahındaki zayıflık, kripto varlıklarda kısa vadeli belirsizliği artırıyor. Amerika ve Asya kıtasındaki son gelişmeler küresel piyasalarda risk algısını güçlendiriyor. Yeni pozisyon almaktan kaçınan yatırımcılar, para politikasına ilişkin daha net sinyaller alabilmek için bugün açıklanacak kritik ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (FED) faiz indirimlerine yönelik beklentiler açısından kritik bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Lider kripto para Bitcoin güne 90,973 dolar seviyesinden başladı. Bülten yazıldığı sırada, Ethereum 3.118 dolardan fiyatlanırken, XRP 2,13 dolardan, Solana ise 139,83 dolardan işlem görüyordu. 8 Ocak’ta Bitcoin ETF’leri toplam 399 milyon dolar, Ethereum ETF’leri ise 159 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Cathie Wood: “ABD Bitcoin rezervi için alım yapabilir”

ARK Invest’in kurucusu Cathie Wood, kriptonun Başkan Donald Trump için siyasi açıdan önemini koruduğunu ve bu durumun ABD’nin Bitcoin rezervi açısından olumlu bir tablo çizdiğini söyledi. Wood’a göre Trump, yaklaşan ara seçimler öncesinde kriptoyu güçlü bir siyasi ve ekonomik araç olarak görüyor.

“Bitcoin Brainstorm” podcast’ine konuşan Wood, federal hükümetin yakın gelecekte ulusal stratejik rezerv için doğrudan Bitcoin satın alabileceğini savundu. Söz konusu rezerv, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde yayımlanan bir başkanlık kararnamesiyle oluşturulmuştu. Şu ana kadar rezerv, yalnızca devlet tarafından el konulan kripto varlıklarla dolduruldu. Wood, başlangıçtaki hedefin 1 milyon Bitcoin’e ulaşmak olduğunu hatırlatarak, “Şu ana kadar yalnızca müsadere edilen Bitcoin’ler tutuluyor. Ancak ilerleyen dönemde alım yapılacağını düşünüyorum” dedi.

Trump’ın kriptoya desteğini sürdürmesinin arkasında birden fazla neden olduğunu belirten Wood, başkanın ailesinin sektörde artan yatırımlarına ve kripto topluluğunun seçim sürecindeki etkisine dikkat çekti. Wood’a göre Trump, siyasi etkisinin azalmasını istemiyor ve kriptoyu ülkenin geleceği için stratejik bir alan olarak görüyor. Son seçim döneminde kripto sektörü, siyasi bağışlar ve açık desteklerle güçlü bir aktör haline geldi. Bazı büyük kripto şirketleri Beyaz Saray’daki yeni projelere finansman sağlarken, yönetim de sektöre yönelik düzenleyici adımlar attı. Bu kapsamda kripto varlık stokları oluşturuldu, bir çalışma grubu kuruldu ve stablecoin’lere ilişkin yasal çerçeve için girişimlerde bulunuldu.

SharpLink Gaming, Linea üzerinde 170 milyon dolarlık Ethereum stake etti

Ethereum hazinesi odaklı SharpLink Gaming, Consensys tarafından geliştirilen Layer 2 blok zinciri Linea üzerinde 170 milyon dolar değerinde Ethereum stake etti. Şirket, bu adımın büyük ölçekli ETH varlıklarından elde edilen getiriyi artırmaya yönelik stratejisinin son aşaması olduğunu açıkladı.

SharpLink, X platformunda yaptığı paylaşımda bu yapıyı, Ethereum’un doğal staking getirisi, EigenCloud üzerinden restaking ödülleri ile Linea ve Ether.fi teşviklerini bir araya getiren, Anchorage gözetiminde yürütülen “yenilikçi bir artırılmış getiri modeli” olarak tanımladı. Şirket, bunun kurumsal standartlarda ETH tutmanın en verimli yolu olduğunu vurguladı. CEO Joseph Chalom ise 2026’nın Ethereum için “üretkenlik dönemi”nin başlangıcı olacağını ve bu adımın benimsenme sürecinde önemli bir eşik oluşturduğunu belirtti.

170 milyon dolarlık bu işlem, SharpLink’in daha önce Linea ve ilişkili restaking ortakları üzerinden toplam 200 milyon dolarlık ETH stake etme planının bir parçası. Şirket, bu yapı sayesinde risk ayarlı ETH bazlı getiriler hedefliyor. Aralık 2025’teki yönetim değişikliği sonrası Chalom’un tek CEO olarak göreve gelmesiyle, ekosistem ortaklıkları ve staking faaliyetleri şirketin temel stratejik öncelikleri arasına girdi. SharpLink, 2025 ortasında kriptoya yönelmesinden bu yana piyasadaki en büyük ikinci kurumsal ETH hazinesini oluşturdu. Şirketin elinde yaklaşık 864.840 ETH bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 438 ETH staking geliri elde eden SharpLink’in toplam staking kazancı 10.657 ETH’yi aştı.

Kolombiya’da kripto platformlarına zorunlu veri bildirimi getirildi

Kolombiya Ulusal Vergi ve Gümrük Dairesi (DIAN), dijital varlıklarda şeffaflığı artırmak ve vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla kripto hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni bir zorunlu bildirim düzenlemesi getirdi.

24 Aralık 2025’te yayımlanan 000240 sayılı karar kapsamında, Bitcoin, Ethereum, stablecoin’ler ve diğer dijital varlıklarla işlem yapan borsalar, aracı kurumlar ve platformlar artık kullanıcı ve işlem bilgilerini detaylı şekilde toplamak ve DIAN’a bildirmekle yükümlü olacak. Düzenleme, Kolombiya’da yerleşik kullanıcı veya mükelleflere hizmet veren yerli ve yabancı sağlayıcıları kapsıyor. Bildirilecek veriler arasında hesap sahipliği bilgileri, işlem hacmi, transfer edilen kripto varlık miktarı, piyasa değeri ve net bakiyeler yer alıyor. Düzenleme, OECD’nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olarak hazırlandı.

Karar 2025 sonunda yürürlüğe girmiş olsa da fiili raporlama yükümlülüğü 2026 vergi yılı itibariyle başlayacak. 2026’nın tamamını kapsayan ilk kapsamlı raporun, Mayıs 2027’nin son iş gününe kadar sunulması gerekiyor. Kolombiya’da bireysel kripto yatırımcıları daha önce varlıklarını ve kazançlarını beyan etmekle yükümlüydü. Ancak üçüncü taraf raporlaması bulunmuyordu. Yeni düzenleme, vergi idaresine beyanları karşılaştırma ve kripto varlıkları vergi sistemine daha etkin şekilde entegre etme imkanı tanıyor. Eksik veya hatalı bildirim yapılması durumunda, bildirilmeyen işlem tutarının yüzde 1’ine kadar para cezası uygulanabilecek.