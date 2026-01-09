Altın ve gümüş fiyatlarında son bir yılda yaşanan hızlı yükseliş, ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Özellikle yatırım amacıyla araç alanların yönünü değerli madenlere çevirmesiyle Bursa’daki oto galerilerinde sessizlik hâkim oldu.

“Nakit, otomobil yerine altın ve gümüşe gidiyor”

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, otomobillerin pandemiden sonra yatırım aracı olarak öne çıktığını ancak son dönemde bu eğilimin tersine döndüğünü söyledi. Yanık, “Altın ve gümüşteki yükselişler, ikinci el araç piyasasını doğrudan etkiledi. Nakit bir süredir otomobil yerine altın, gümüş ve platine yöneliyor” dedi.

Değerli madenlerdeki artışın durmamasının vatandaşları farklı yatırım araçlarına yönelmekten alıkoyduğunu belirten Yanık, “Birçok kişi değer kaybı yaşarız endişesiyle ikinci el otomobilden uzak duruyor” ifadelerini kullandı.

En çok 800 bin – 1,5 milyon lira aralığı hareketli

Talepteki düşüş nedeniyle piyasanın stabil seyrettiğini aktaran Yanık, ikinci el araç alım satımının ağırlıklı olarak 800 bin lira ile 1,5 milyon lira arasındaki segmentte gerçekleştiğini söyledi. Yüksek kredi faizlerinin piyasayı daha da baskıladığına dikkat çeken Yanık, “Kimse yüksek faizle kredi kullanarak otomobil almak istemiyor. Piyasada ağırlıklı olarak nakit dönüyor” diye konuştu.

Yanık, altın ve gümüşteki yükselişin durması halinde ikinci el otomobil piyasasında yeniden hareketlilik yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

“Bu şartlarda piyasanın açılması zor”

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise geçen yılın ikinci el otomobil piyasası açısından oldukça kötü geçtiğini, yeni yılın ilk haftasında da beklentilerin karşılanmadığını söyledi.

Özdemir, “Altın ve gümüş yükseliyor, nakit oraya kayıyor. Araç fiyatları ve vergiler artıyor, kredi faizleri çok yüksek. Bu kadar engel varken piyasanın iyi olmasını beklemek gerçekçi değil” dedi.

Kredi faizleri düşmeden ve değerli madenlerdeki yükseliş durmadan ikinci el piyasasında canlanma beklemediklerini belirten Özdemir, “Ne çok pahalı ne de ucuz araçlar ilgi görüyor. Ortalama 1 milyon – 1,5 milyon lira bandında sınırlı alım satım var. Kar marjları da ciddi şekilde düştü” ifadelerini kullandı.