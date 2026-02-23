Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ankara İli Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 90093 ada 1 parselde bulunan ve toplam 19 bin 164 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmazın 1/4 hissesi şirket portföyünde bulunuyor.

Söz konusu arsa üzerinde geliştirilecek proje için arsa paydaşları ile şirket arasında “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandı.

Anlaşma kapsamında projede inşa edilecek bağımsız bölümlerin yüzde 37’si arsa sahiplerine, yüzde 63’ü ise Z GYO’ya ait olacak. Şirketin mevcut arsa payı da hesaba katıldığında, geliştirilecek projenin toplamının yüzde 72,25’inin Z GYO uhdesinde olması öngörülüyor.

Projeye ilişkin ayrıntıların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.