Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen ve “sarı altın” olarak anılan ürünün ilk partileri Dubai, İstanbul ve Ankara’ya gönderildi.

Henüz yeni kızarmaya başlayan ürünler kalitesine göre 1.500 liraya kadar alıcı bulurken, üreticiler hem fiyatlardan hem de yaklaşık 20–25 gün erken hasat yapmaktan memnun. Normalde serada mart ortasında başlayan sezonun bu yıl şubat sonunda açılması dikkat çekti.

“Şubat ayında yenidünya çıkardık”

Üretici Hüseyin Çiftçioğlu, sezonun ikinci toplamayı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şükür fiyatlar iyi gidiyor ancak tonajımız yeni başlıyor, sararmalar yeni oluşuyor. Normalde martın 15-20’sinde başlardı. Bu yıl geçen yıla göre 20-25 gün önce ürünü çıkardık” dedi.

İlk siparişlerin ağırlıklı olarak Dubai’ye gönderildiğini aktaran Çiftçioğlu, İstanbul ve Ankara’dan da talep olduğunu söyledi. Çiftçioğlu, “Talep var ama ürün henüz az. Daha yeni kızarıyor. Üretim artarsa ihracat da büyür” ifadelerini kullandı.

Erdemli erken hasatta iddialı

Tabiye Mahallesi Muhtarı ve üretici Doğan Çiftçioğlu ise Erdemli’nin verimli toprakları ve ılıman iklimi sayesinde Türkiye’nin birçok bölgesinden önce hasat yaptığını vurguladı. Çiftçioğlu, “Türkiye’nin birçok yerinde ağaçlar henüz çiçek açmamışken burada meyve hasat ediliyor. Doğru destekle Erdemli, erken hasadın merkezi olabilir. Yenidünya hem istihdam hem de gelir açısından önemli bir ürün” diye konuştu.

Şubat ayında sofralara ulaşan yenidünya, hem iç pazarda hem de ihracatta sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Üreticiler önümüzdeki haftalarda hava koşullarının uygun seyretmesi halinde rekoltenin artmasını bekliyor.