The New York Times’ın haberine göre talimatlar; yetki devri, komuta zinciri ve kriz anında karar alma mekanizmalarını kapsıyor. Hamaney’in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği; iletişim kopması ya da ölüm durumunda yetkilerin en güvendiği isimlere devredileceği öne sürüldü.

Laricani’ye Kritik Rol İddiası

Haberde, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin son dönemde merkezi bir yönetim rolüne yükseldiği iddia edildi. ABD’li gazete, İranlı yetkililer ve eski diplomatlara dayandırdığı haberinde Laricani’nin:

Protesto sürecinin yönetimi,

Washington ile hassas nükleer diplomasi trafiği,

Rusya, Katar ve Umman gibi müttefiklerle koordinasyon,

ABD’ye karşı olası savaş planlaması

gibi başlıklarda aktif rol üstlendiğini yazdı.

Laricani’nin Yüksek Lider’in halefi olarak görülmediği, ancak kriz yönetiminde en güvendiği isimlerden biri olduğu vurgulandı.

İran Ordusu Yüksek Alarmda

Habere göre İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi; bazı füze sistemlerini Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırdı ve kapsamlı askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.

Kamuoyuna yönelik açıklamalarda Hamaney, olası bir saldırıya “güçlü ve kararlı” bir yanıt verileceğini belirterek sert bir mesaj verdi. Bölgedeki gerilim, diplomatik ve askeri kanallarda dikkatle izleniyor.