Şirketlerin bir bölümü temettüyü tek taksitte dağıtmayı planlarken, bazıları birden fazla taksitli ödeme takvimi açıkladı.

16 Şubat Pazartesi

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Hisse başına brüt 3,64 TL, net 3,094 TL temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)

Hisse başına brüt 1,5254661 TL, net 1,2966461 TL temettü ödenecek. Dağıtım tarihi 6 Temmuz.

17 Şubat Salı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)

Hisse başına brüt 0,375 TL, net 0,31875 TL temettü kararı alındı. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Hisse başına brüt 20,00 TL, net 17,00 TL temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi 23 Mart.

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

Temettü iki taksit halinde ödenecek. Her taksit için brüt 0,2314814 TL, net 0,1967591 TL dağıtım yapılacak. Taksit tarihleri 20 Mayıs ve 28 Eylül.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)

Hisse başına brüt 0,44 TL, net 0,374 TL temettü ödenecek. Dağıtım tarihi 17 Nisan.

18 Şubat Çarşamba

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

Temettü iki taksitte dağıtılacak. Her taksit için brüt 1,8049898 TL, net 1,5342413 TL ödeme yapılacak. Taksit tarihleri 21 Temmuz ve 22 Eylül.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Temettü dört taksit halinde dağıtılacak. Her taksit için brüt 0,0966183 TL, net 0,0821255 TL ödeme planlandı. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı. Ayrıca şirket, nakit temettüye ek olarak kâr payından karşılanmak üzere yüzde 238,16425 oranında bedelsiz pay verilmesini planlıyor.

19 Şubat Perşembe

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Hisse başına brüt 6,83 TL, net 5,8055 TL temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi 25 Mart.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Hisse başına brüt 0,58 TL, net 0,493 TL temettü ödenecek. Dağıtım tarihi 3 Nisan.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM)

Hisse başına brüt 22,50 TL, net 19,125 TL temettü dağıtılacak. Ödeme tarihi 17 Mart.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)

Şirket nakit temettü dağıtımı yapmayacak. Kâr payından karşılanmak üzere yüzde 4000 oranında bedelsiz pay verilmesi planlanıyor.

Söz konusu temettü kararları, ilgili şirketlerin genel kurul onayına sunulacak olup, kesinleşen ödeme tarihleri ve detaylar KAP üzerinden duyurulacak.