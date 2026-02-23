Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’da son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğü, bu tarihten bu yana şehirde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadığı vurgulandı. Açıklamada, 2025 yılı boyunca uygulanan 123 bin 538 kuduz aşısının tamamının tedbir amaçlı yapıldığı belirtildi.

Aşılar Önlem Amaçlı Yapılıyor

Yetkililer, uygulanan aşıların; sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısı, sahipli hayvanların tırmalaması, salya teması gibi riskli durumlar sonrasında, tamamen koruyucu tedbir kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uzmanlar da kuduz aşılamalarının, risk oluştuğu anda hızlı şekilde uygulanmasının halk sağlığı açısından standart bir uygulama olduğuna dikkat çekiyor. Aşı sayısındaki artışın, vaka artışı anlamına gelmediğinin altı çiziliyor.

Sosyal Medyadaki Manipülasyonlara Uyarı

Valilik açıklamasında, bazı medya ve sosyal medya hesaplarında yer alan abartılı ve doğrulanmamış paylaşımların kamuoyunu yanıltabileceğine işaret edildi. Özellikle sokak hayvanları üzerinden korku dili üretilmesinin hem toplumsal huzura hem de hayvan haklarına zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda resmi kaynakların esas alınması gerektiği belirtilirken, yanlış veya çarpıtılmış bilgilerin sokak hayvanlarına karşı düşmanlığı körükleyebileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlara göre; korku ve nefret dili, sorunları çözmek yerine derinleştiriyor. Hayvanlara yönelik öfke ve şiddeti meşrulaştıran paylaşımlar, yalnızca hayvanları değil toplumsal vicdanı da hedef alıyor. Sağduyulu ve bilim temelli yaklaşım ise hem insanı hem de diğer canlıları korumanın tek yolu olarak gösteriliyor.

Panik Değil, Bilimsel Önlem

Valilik, İstanbul’da kuduz vakası bulunmadığını bir kez daha yineleyerek, yapılan aşı uygulamalarının halk sağlığını korumaya yönelik rutin ve önleyici tedbirler olduğunu belirtti.