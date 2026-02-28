Hane geliri 9.358 TL’nin altında olan aileler, aylık 5.615 TL’ye kadar destek alabilecek. Yeni sistemin, 2026 yılının ikinci yarısında pilot olarak başlatılması planlanıyor.

Sistem Nasıl İşleyecek?

Hedef, temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlanan düşük gelirli haneleri düzenli ve ölçülebilir bir mekanizma ile desteklemek. Buna göre:

Gelir kriteri: Hane geliri, asgari ücretin üçte birinin altında olacak.

Üst sınır: Aylık geliri 9.358 TL’nin üzerinde olanlar destekten faydalanamayacak.

Azami destek: Ailelere verilecek maksimum yardım 5.615 TL olacak.

Uygulama takvimi: Pilot uygulama 2026’nın ikinci yarısında başlatılacak, Haziran 2026’ya kadar deneme süreci tamamlanacak.

Yaygınlaşma: 2027 yılında sistemin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.

Yararlanma Kriterleri

Hükümetin belirlediği çerçevede, destekten faydalanacak haneler için kriterler şöyle:

Ailede eve giren toplam gelir, asgari ücretin üçte birini aşmayacak.

Gelir tespiti, merkezi veri entegrasyon sistemi üzerinden yapılacak.

Emekliler de belirlenen kriterleri sağlamaları halinde destekten yararlanabilecek.

Gelir incelemesi kapı kapı dolaşarak yapılmayacak; SGK, vergi, banka, tapu ve sosyal yardım verileri tek çatı altında toplanarak değerlendirme yapılacak.

Uzmanlar, sistemin özellikle dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Yeni model, hem şeffaf hem de merkezi veri kontrolü ile haksız ödemelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.