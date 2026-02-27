H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 32,73 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,73 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,85 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,06 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,94 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,06 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,07 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 6,08 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,62 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,68 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,81 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,99 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 9,29 artış gerçekleşti.