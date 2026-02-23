Euro Bölgesi, Almanya ve ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ile büyüme rakamları öne çıkarken; yurt içinde güven endeksleri, enflasyon beklentileri ve iş gücü verileri piyasaların odağında yer alacak.

ABD’de Tüketici Güveni Takip Edilecek

Haftanın en önemli verilerinden biri salı günü açıklanacak ABD Conference Board Tüketici Güven Endeksi olacak. Ocak ayında 94,2 puandan 84,5 puana gerileyerek 2014’ten bu yana en düşük seviyeyi gören endeksin, şubat ayında 87,6 seviyesine toparlanması bekleniyor. Tüketici güvenindeki seyir, ABD’de iç talebin gücü ve büyüme görünümüne ilişkin sinyaller açısından yakından izlenecek.

Cuma günü ise ABD’de ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklanacak. Aralıkta aylık %0,5 artışla beklentileri aşan manşet ÜFE’nin ocakta %0,3 artması öngörülüyor. Çekirdek ÜFE’de de benzer şekilde aylık %0,3 artış bekleniyor. Veri, Fed’in para politikası patikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.

Almanya ve Euro Bölgesi’nde Enflasyon ve Büyüme Verileri

Çarşamba günü Almanya’nın 2025 yılı dördüncü çeyrek nihai GSYİH verisi açıklanacak. Öncü verilere göre ekonomi çeyreklik bazda %0,3, yıllık bazda %0,4 büyümüştü. Nihai verilerde önemli bir revizyon beklenmiyor.

Aynı gün Euro Bölgesi’nin ocak ayı nihai TÜFE rakamları takip edilecek. Öncü verilere göre yıllık enflasyon %1,7, çekirdek enflasyon %2,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Nihai verilerde değişiklik öngörülmüyor.

Perşembe günü Euro Bölgesi şubat ayı nihai tüketici güven endeksi yayımlanacak. Endeksin öncü verilerde -12,2 seviyesine yükseldiği görülmüştü. Cuma günü ise Almanya’nın şubat ayı öncü TÜFE verisi açıklanacak. Ocakta yıllık %2,1 olan enflasyonun şubatta %2,0’ye gerilemesi bekleniyor.

Yurt İçinde Güven Endeksleri ve Enflasyon Beklentileri İzlenecek

Yurt içinde haftanın ilk verisi, pazartesi günü açıklanacak şubat ayı Sektörel Güven Endeksleri olacak. Ocakta hizmet ve inşaat sektöründe artış, perakende sektöründe ise gerileme yaşanmıştı.

Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımlayacağı Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu izlenecek. Ocak ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında %22,20’ye, reel sektörde %32,90’a gerilerken, hanehalkı beklentisi %52,08’e yükselmişti. Şubat verileri enflasyon algısındaki eğilimi ortaya koyacak.

Perşembe günü TÜİK ocak ayı nihai dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. Öncü verilere göre ocakta ihracat %4 azalarak 20,3 milyar dolar, ithalat ise 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, dış ticaret açığı %11 artmıştı.

Haftanın son işlem gününde TÜİK şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıklayacak. Endeks ocakta 99,4 seviyesinde yatay seyretmişti. Aynı gün ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve iş gücü istatistikleri de yayımlanacak. Aralıkta işsizlik oranı %7,7’ye gerilemiş, genç işsizlik oranı %14,1 olarak kaydedilmişti.

Geçtiğimiz Hafta Karışık Seyir Hakimdi

Geçtiğimiz hafta küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir tablo izlendi. Avrupa endeksleri haftayı yükselişle tamamlarken ABD endekslerinde sınırlı primler görüldü. Dolar endeksi yükselirken, petrol fiyatlarında güçlü artış dikkat çekti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi haftayı %1,74 düşüşle 13.934 puandan kapattı. USD/TL 43,81, EUR/TL 51,66 seviyelerinde haftayı tamamladı.

Fed’in ocak ayı toplantı tutanaklarında enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekilmesi ve faiz indirimleri konusunda temkinli duruşun vurgulanması, küresel piyasalarda para politikası beklentilerinin yeniden şekillenmesine neden oldu.

Yeni haftada açıklanacak enflasyon ve güven verileri, hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yön arayışına ışık tutacak.