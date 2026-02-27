Bakan Uraloğlu, Gebze’den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya uzanacak hattın ihale ilanının 27 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarının başlatılması hedefleniyor.

6 uluslararası finans kuruluşundan 6,75 milyar dolarlık destek

Proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla ön mutabakata varıldığını belirten Uraloğlu, toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlanacağını duyurdu. Destek veren kuruluşlar arasında:

Dünya Bankası

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Asya Kalkınma Bankası

İslam Kalkınma Bankası

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

yer alıyor.

Uraloğlu, bu finansman modeliyle projenin Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu yatırımı olacağını vurguladı.

Marmaray rahatlayacak, havalimanları bağlanacak

Hat, Marmaray’ın Çayırova kesiminden başlayacak. Güzergâh; Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya uzanacak.

Çatalca’da ise yapımı süren Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak.

Bu entegrasyon sayesinde hem yolcu hem de yük taşımacılığında Marmaray üzerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca İstanbul’un iki büyük havalimanı ilk kez kesintisiz bir demiryolu hattıyla birbirine bağlanmış olacak.

125 kilometrelik stratejik hat

Toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edilecek projede:

44 tünel (toplam 59,1 km)

42 köprü (toplam 22,4 km)

yer alacak.

Lojistikte yeni dönem

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu hattının, Asya–Avrupa demiryolu taşımacılığında Türkiye’nin kapasitesini artıracağını belirten Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasının öngörüldüğünü söyledi.

Proje tamamlandığında İstanbul’un kuzey aksında hem şehir içi ulaşım hem de uluslararası lojistik hatlarında önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.